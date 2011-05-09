-OBAMA: ÖMRÜMÜN EN UZUN 40 DAKİKASIYDI WASHINGTON (A.A) - 09.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle sonuçlanan operasyonu, ''ömrümün en uzun 40 dakikasıydı'' diye tarif etti. Amerikan CBS televizyon kanalındaki programa operasyonla ilgili bilgiler veren Obama, ''Belki de Sasha'nın 3 ay süren menenjit hastalığı hariç, hayatımın en uzun 40 dakikasıydı'' ifadesini kullandı. Müttefik bir ülkede yetkililerin bilgisi olmadan düzenlenen böyle bir operasyonun başarısızlığı halinde ortaya çıkabilecek olumsuz gelişmelere de değinen Obama, Amerikan kuvvetlerinin 2 başarısız girişimini düşündüğünü kabul etti. Obama, bu girişimlerin 1980'de Jimmy Carter başkanken İran'daki Amerikan Büyükelçiliğinden rehineleri kurtarma operasyonu ile Somali'nin başkenti Mogadişu'da 1993'te 2 helikopterin düşmesi ve Amerikan askerlerinin cesetlerinin sokaklarda kameralar önünde sürüklenmesi olduğunu belirterek, ''Evet, kesinlikle operasyon öncesinde bunları düşündüm'' dedi. Bin Ladin'in o villada olduğunun son ana kadar kesinlik kazanmadığını anlatan Obama, pazar günü düzenlenen operasyonla ilgili nihai kararını perşembe günü verdiğini ve o arada da baskın hazırlıklarına ilişkin büyük sırrı saklayarak, olağan gündelik faaliyetlerini takip ettiğini anlattı. Obama, ''Beyaz Saray'da pek az kişi biliyordu. Danışmanlarımın çoğu bilmiyordu'' dedi ve bunun da sıkıntılı olduğunu ifade etti. Obama, operasyonu 40 dakika naklen izlediğini belirterek, ''Bana Geronimo öldü dediler. Geronimo, Bin Ladin'e verilen kod adıydı'' ifadesini kullandı.