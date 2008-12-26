Obama, ninesinin küllerini savurdu

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce iki haftalık Noel tatili için Hawaii'ye gelen Obama, eşi Michelle, kızları Malia ve Sasha ile birlikte aile üyelerinin ve dostlarının katıldığı bir törenle kendisini büyüten anneannesinin küllerini denize attı.Honolulu'daki kiliseye medya mensupları alınmadı. Kilisedeki törenden sonra Obama ve beraberindekiler sahildeki duvara tırmanıp kayalık sahil şeridine anneannesinin küllerini savurdu.Madelyn Dunham, Obama'yı annesi Endonezya'ya çalışmaya gittiği zaman yanına alıp yetiştirmişti. Obama'nın hayatını şekillendiren önemli kişilerden biri olan Dunham, Obama'nın başkanlık seçimini kazandığı 4 Kasım'dan 2 gün önce 86 yaşında kanserden ölmüştü.