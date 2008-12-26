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Dünya

Obama, ninesinin küllerini savurdu

Müstakbel ABD Başkanı Obama, seçim öncesi kaybettiği anneannesinin küllerini eşiyle birlikte denize döktü

26 Aralık 2008 02:00

ABD Başkanı seçilen Barack Obama, “ailesinin direği” olarak nitelendirdiği ve seçim öncesi kaybettiği anneannesi Madelyn Dunham'ın küllerini eşiyle birlikte denize döktü

Başkanlık koltuğuna oturmadan önce iki haftalık Noel tatili için Hawaii'ye gelen Obama, eşi Michelle, kızları Malia ve Sasha ile birlikte aile üyelerinin ve dostlarının katıldığı bir törenle kendisini büyüten anneannesinin küllerini denize attı.

Honolulu'daki kiliseye medya mensupları alınmadı. Kilisedeki törenden sonra Obama ve beraberindekiler sahildeki duvara tırmanıp kayalık sahil şeridine anneannesinin küllerini savurdu.


Barack Obama aynı yerde yıllar önce ölen annesinin küllerini de savurmuştu.

Madelyn Dunham, Obama'yı annesi Endonezya'ya çalışmaya gittiği zaman yanına alıp yetiştirmişti. Obama'nın hayatını şekillendiren önemli kişilerden biri olan Dunham, Obama'nın başkanlık seçimini kazandığı 4 Kasım'dan 2 gün önce 86 yaşında kanserden ölmüştü.

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