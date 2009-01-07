Obama nihayet Gazze konusunda konuştu

Obama, Gazze ve İsrail'deki sivil can kayıplarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.Obama, bir İsrail tankının, BM okuluna açtığı ateşte 30 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'de sivil can kaybı benim için derin endişe kaynağı" dedi.Amerikan dış siyaseti konusunda şimdi ABD Başkanı George W. Bush'un konuşabileceğini belirten Obama, 20 ocaktaki yemin töreninden sonra söyleyecek çok şeyi olacağını ifade etti.