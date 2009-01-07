T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama nihayet Gazze konusunda konuştu

ABD'de başkanlık görevini devralacak Barack Obama, Gazze'deki çatışmalar konusunda nihayet sessizliğini bozdu.

07 Ocak 2009 02:00

ABD'de bu ay yapılacak yemin töreninden sonra başkanlık görevini devralacak Barack Obama, Gazze'deki çatışmalar konusunda sessizliğini bozdu.

Obama, Gazze ve İsrail'deki sivil can kayıplarıyla ilgili endişelerini dile getirdi.

Obama Gazze'de neyi değiştirecek?

Obama, bir İsrail tankının, BM okuluna açtığı ateşte 30 kişinin hayatını kaybetmesinden sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazze ve İsrail'de sivil can kaybı benim için derin endişe kaynağı" dedi.

Amerikan dış siyaseti konusunda şimdi ABD Başkanı George W. Bush'un konuşabileceğini belirten Obama, 20 ocaktaki yemin töreninden sonra söyleyecek çok şeyi olacağını ifade etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24