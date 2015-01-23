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Dünya

Obama, Netanyahu'yu reddetti

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Kongre tarafından ABD'ye davet edimesini, Beyaz Saray 'devlet protokolünü hiçe saymak' şeklinde yorumlanmıştı

23 Ocak 2015 08:40

ABD Başkanı Barack Obama, Mart ayında Kongre'nin davetlisi olarak Washington'a gelmesi beklenen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüşmeyeceğini açıkladı. 

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Obama’nın Netanyahu ile görüşmeme kararına gerekçe olarak, 17 Mart tarihinde İsrail'de yapılacak olan erken genel seçimleri gösterildi. 

Beyaz Saray, ABD başkanının prensip olarak bir ülkede seçimler bu kadar yaklaşmışken o ülkenin devlet başkanıyla ya da diğer parti temsilcileriyle görüşmediğini kaydetti. 

Temsilciler Meclisi Başkanı Cumhuriyetçi Partili John Boehner, Netanyahu’yu Mart ayında Kongre’de konuşma yapması için ABD’ye davet etmişti. Bu davete anında tepki gösteren Beyaz Saray, yaptığı açıklamada bu davetin 'devlet protokolünü hiçe saymak' olduğunu belirtmişti. 

Buna göre Netanyahu, 3 Mart günü 'İran’a neden yeni bir ambargo kararı alınması gerektiği' üzerine ABD Kongresi'nde bir konuşma yapacak. Cumhuriyetçi Parti, nükleer çalışmaları nedeniyle İran'a yeni ambargolar alınması taraftarı iken, Obama ise, salı günü yaptığı “Birliğin Durumu” konuşmasında İran ile nükleer müzakerelerin devam ettiği bir süreçte Tahran’a uygulanması için önüne gelecek yeni bir ambargoyu veto edeceğini açık bir dille ifade etmişti.

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