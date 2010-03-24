Obama Netanyahu'ya soğuk

T24 - ABD Başkanı Barack Obama, Kudüs'te yeni konut inşa etme planları yüzünden ülkesiyle İsrail arasındaki ilişkilerin gerildiği bir dönemde, Washington'da temaslarda bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmeden görüntü alınamaması ve hiçbir açıklama yapılmaması dikkati çekti. Netanyahu, Kongre liderlerinden ise sıcak ilgi gördü.



Oval Ofis'te basına kapalı olarak yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.



Görüşmede Obama ve Netanyahu arasında tokalaşma görüntüsünün alınmasına izin verilmedi.



Beyaz Saray'dan da görüşme hakkında henüz herhangi bir açıklama gelmezken, Obama'nın Washington'ı ziyaret eden müttefik bir ülkenin başbakanı ile görüşmesinden görüntü aldırılmaması ya da açıklama yapılmamasının olağandışı olduğu yorumları yapılıyor.



Netanyahu'nun Obama ile resmi görüşmesinden sonra iki saat daha Beyaz Saray'da kaldığı, ancak bu sürede ne yaptığının bilinmediği ifade ediliyor.





Kongrede daha sıcak karşılandı



Konuk Başbakan Netanyahu, Obama ile görüşmesinden önce de Kongrede temaslarda bulundu. Burada gerek Demokrat gerekse Cumhuriyetçi kanattan daha sıcak sözlerle karşılandığı gözlenen Netanyahu, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Cumhuriyetçi John Boehner ve bir grup Kongre üyesiyle bir araya geldi.



Pelosi, düzenlenen üçlü basın açıklamasında, "Kongre olarak İsrail'in yanındayız. Kongre içinde İsrail konusunda tek sesle konuşuyoruz" mesajını verdi.



Boehner de "Dünyanın herhangi bir yerinde İsrail'den daha güçlü bir müttefikimiz yok. Zor bir dönemde olduğumuzu hepimiz biliyoruz. Başbakan Netanyahu'nun burada olmasından mutluyum, böylece açık diyalog kurabileceğiz" dedi.



Gerek Pelosi gerekse Boehner, açıklamalarında İran'ın nükleer silah sahibi olmasının engellenmesi yönündeki çabalara ve bu konuda ABD ile İsrail arasında yürütülen diyaloğun önemine işaret etti. Netanyahu da Kongrenin her iki kanadından İsrail'e verilen destek mesajlarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İki büyük zorlukla karşı karşıyayız. Filistinli komşularımızla barış arayışı ve İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesi" diye konuştu.



Öte yandan Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, konuk başbakan Kongre üyeleriyle görüşmesinde, 2008 yılının Aralık ayından bu yana askıda olan barış görüşmelerinin, Filistinlilerin Yahudi yerleşim yerlerinin inşasının tamamen dondurulması taleplerinden vazgeçmediği sürece bir yıl daha ertelenebileceğinden korktuğunu söyledi.



Sözcüsünün verdiği bilgiye göre, "mantıksız bir talebin tuzağına düşmemeliyiz" ifadesini kullanan Netanyahu, İsrail'in 1967'den beri Doğu Kudüs'te inşaat faaliyetinde bulunduğunu ve buna devam edeceğini belirtti.





ABD-İsrail gerilimi



ABD Başbakan Yardımcısı Joe Biden'ın iki hafta önce bölgeyi ziyareti sırasında, İsrail'in Doğu Kudüs'te 1600 yeni konut inşa edileceği açıklaması ABD'nin sert eleştirilerine neden olmuş, iki ülke ilişkilerinde ciddi kriz yaşanmıştı.



Amerikalı yetkililer, İsrail'in bu adımının, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Filistin arasında tekrar başlatılması planlanan görüşmeleri tehlikeye attığı uyarısında bulunmuştu.



ABD'nin, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim politikasına eleştirileri dün Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) toplantısında ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton tarafından da bir kez daha dile getirilmiş, ancak Netanyahu daha sonra aynı toplantıda yaptığı konuşmada, bu konuda geri adım atmayarak, "Yahudi halkı Kudüs'ü 3 bin yıl önce inşa ediyordu, bugün de inşa ediyor. Kudüs, bir yerleşim yeri değil, o bizim başkentimiz" demişti.





