Obama'dan Netanyahu ve Mursi'ye teşekkür

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Obama görüşmede, Netanyahu'yu Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmesinden dolayı takdir etti. Açıklamada, Obama'nın, öneriyi kabul etmesi için Netanyahu'ya tavsiyede bulunduğu belirtildi.

Görüşmede Obama, İsrail'in güvenliğine olan bağlılığını yinelerken, hiçbir ülkenin sivillere karşı roket saldırılarına tahammül etmesinin beklenemeyeceğini vurguladı.

Açıklamada, Obama'nın, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, sürdürülebilir bir ateşkes ve bu soruna daha kalıcı bir çözüm bulunması yönünde yeni Mısır Hükümetiyle çalışmaya dönük gayretlerinden duyduğu takdiri dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, “Başkan Obama, Netanyahu'yu, Mısır'ın ateşkes önerisini kabul etmesinden dolayı takdir ederken, ki bunu yapması tavsiyesinde bulunmuştu, İsrail'in kendini savunma hakkını muhafaza ettiğini de yineledi” ifadesi kullanıldı.

Obama'nın görüşmede, ABD'nin, ateşkesin sunduğu fırsatı, özellikle Gazze'ye silah ve patlayıcıların kaçırılması meselesi başta olmak üzere, İsrail'e, güvenlik ihtiyaçlarını karşılamasına yardım etmeye dönük çabaları artırmak için kullanacağını söylediği belirtilen açıklamada ayrıca Demir Kubbe ve diğer ABD-İsrail füze savunma programlarına ilave fon desteği için çalışmaya yönelik kararlılığını dile getirdiği kaydedildi.

Obama'dan Mursi'ye teşekkür

Beyaz Saray açıklamasına göre, Obama görüşmede Mursi'ye, sürdürülebilir bir ateşkese varılmasına dönük çabaları ve ateşkes teklifi üzerindeki müzakerelerde gösterdiği kişisel liderlikten dolayı teşekkür etti.

Mursi'nin de Başkan Obama'ya bu konudaki çabalarından dolayı takdirlerini ifade ettiği belirtildi.

Obama ve Mursi görüşmede, Gazze'deki duruma daha kalıcı bir çözüm bulunması doğrultusunda çalışmanın önemi üzerinde mutabık kaldı.

ABD ile Mısır arasındaki yakın ortaklığı yeniden teyit eden Obama, Mursi'nin bölgesel güvenliğe olan bağlılığından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.