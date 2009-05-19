Obama, Netanyahu ile bir araya geldi

ABD Başkanı Barack Obama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da bir araya geldi.



Obama, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile Filistin arasındaki sorunun iki devletli çözüm çabaları çerçevesinde giderilmesine yönelik desteğini vurguladı.



ABD Başkanı, İsrail'e de, 2003'te kabul edilen yol haritası gereğince Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin inşasını durdurmakla yükümlü olduğunu hatırlattı.



Netanyahu ile görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların ciddi şekilde masaya yatırılma olasılığını ele aldıklarını belirten Obama, taraflara, "anı ve tarihi fırsatı değerlendirmeleri" çağrısında bulundu.



Açıklamasında İranla ilişkilere de değinen Obama, bu ülkeyle yaşanan sorunlar konusunda diplomatik çözüm için yapay bir mühlet belirlenmesi fikrini benimsemediğini, ancak ilişkilerde bu yıl sonuna kadar bir ilerleme sağlandığını görmek istediğini ifade etti.



Netanyahu da yaptığı açıklamada, "Filistinliler ile barış görüşmelerine bir an önce başlamaya hazır olduklarını", ancak Filistinlilerin İsrail'i, bir Yahudi devleti olarak tanıması gerektiğini söyledi.



Netanyahu, Obama'nın, "iki devletli çözüm çabalarına" desteğini vurgulamasına karşılık, Filistinlilerin kendilerini yönetmeleri gerektiğini söyledi, ancak bu ifadesiyle iki devletli çözüme işaret edip etmediğine açıklık kazandırmadı. Netanyahu, "Filistinlileri yönetmek istemiyoruz" diye konuştu.



Filistin: Obama'nın açıklaması cesaret verici



Filistin tarafından yapılan açıklamada da, Obama'nın "iki devletli çözüm çabalarına desteğini vurguladığı konuşmanın" cesaret verici olduğu belirtildi.



Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yardımcılarından Nebil Ebu Rdainah, Obama'nın açıklamasından memnuniyet duyduklarını, Netanyahu'nun ise hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

