-OBAMA NBA YILDIZLARIYLA BASKETBOL OYNADI WASHINGTON (A.A) - 09.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yıldızları ve eski bazı efsane isimlerinden oluşan ''rüya takımla'' basketbol oynadı. Lebron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Derek Fisher, Grant Hill gibi günümüzün önemli basketbol yıldızlarıyla Magic Johnson, Bill Russell ve Alonzo Mourning gibi NBA'in eski efsane isimlerini buluşturan oyun, Beyaz Saray'a yakın bir mesafedeki Fort McNair askeri üssünün spor salonunda, görevleri sırasında yaralanan askerler ve Beyaz Saray'ın gençlere yönelik bir rehberlik programının katılımcılarından oluşan bir izleyici grubunun önünde oynandı. ABD Eğitim Bakanı Arne Duncan'ın da katıldığı oyunda NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant da hazır bulundu ancak oynamadı. Obama'nın yaklaşık iki saat kaldığı salona gazeteciler alınmadı. AP'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, medyanın neden içeri alınmadığı sorusuna, Obama'nın ''sadece oynamak istediği'' şeklinde yanıt verdi. Obama, oyunun ardından bazı basketbolcular ve dostlarıyla, hafta içinde kutladığı 49'uncu doğum günü şerefine Beyaz Saray bahçesinde verilen mangal partisine katıldı. Menüde, çevre felaketi nedeniyle deniz ürünleri sanayisi büyük darbe yiyen Meksika Körfezi'nden karidesin yer aldığı belirtildi.