T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama NBA yıldızlarıyla baskebol oynadı

ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yıldızları ve eski bazı efsane isimlerinden oluşan ''rüya takımla'' basketbol oynadı.

09 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi (NBA) yıldızları ve eski bazı efsane isimlerinden oluşan ''rüya takımla'' basketbol oynadı.


Lebron James, Dwyane Wade, Carmelo Anthony, Chauncey Billups, Derek Fisher, Grant Hill gibi günümüzün önemli basketbol yıldızlarıyla Magic Johnson, Bill Russell ve Alonzo Mourning gibi NBA'in eski efsane isimlerini buluşturan oyun, Beyaz Saray'a yakın bir mesafedeki Fort McNair askeri üssünün spor salonunda, görevleri sırasında yaralanan askerler ve Beyaz Saray'ın gençlere yönelik bir rehberlik programının katılımcılarından oluşan bir izleyici grubunun önünde oynandı.


ABD Eğitim Bakanı Arne Duncan'ın da katıldığı oyunda NBA'in son şampiyonu Los Angeles Lakers'ın yıldızı Kobe Bryant da hazır bulundu ancak oynamadı.


Obama'nın yaklaşık iki saat kaldığı salona gazeteciler alınmadı.


AP'nin haberine göre, Beyaz Saray Sözcüsü Robert Gibbs, medyanın neden içeri alınmadığı sorusuna, Obama'nın ''sadece oynamak istediği'' şeklinde yanıt verdi.


Obama, oyunun ardından bazı basketbolcular ve dostlarıyla, hafta içinde kutladığı 49'uncu doğum günü şerefine Beyaz Saray bahçesinde verilen mangal partisine katıldı. Menüde, çevre felaketi nedeniyle deniz ürünleri sanayisi büyük darbe yiyen Meksika Körfezi'nden karidesin yer aldığı belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24