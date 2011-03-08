Obama, NATO'nun Libya'ya askeri müdahale olasılığını duyurdu

T24- ABD Başkanı Barrack Obama, Libya’daki şiddetin önlenmesi için NATO’da askeri seçenekler dâhil tüm önlemlerin görüşülmekte olduğunu duyurdu. Federal Alman Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ise en az bir İslam ülkesinin desteğinin olması gerektiğini savundu.





Libya'da kanlı çatışmalar sürerken uluslararası toplum Kaddafi rejiminin sivillere yönelik saldırısını önleme arayışını sürdürüyor.

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Libya'daki şiddeti önlemek adına ülkesinin ve NATO müttefiklerinin askerî müdahale olasılığını göz önünde bulundurduğunu duyurdu.

Bu açıklamasıyla Libya liderini uyaran Obama, Kaddafi ve destekçilerinin şiddetten sorumlu tutulacağının altını çizdi.



Rasmussen Kaddafi'yi uyardı



NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ise Kaddafi'nin Libya halkına yönelik sistematik saldırılar devam etmesi durumunda bunun insanlığa karşı suç anlamına geleceğini söyledi.

Dünya genelindeki pek çok insanın, ‘Libya halkına yönelik bu katliamı önlemek için bir şeyler yapalım' demeye istekli olabileceğini belirten Rasmussen, bu sözleriyle Kaddafi'ye gözdağı verdi. NATO üyesi ülkelerin savunma bakanları perşembe günü yapılacak toplantıda Libya'daki gelişmeleri masaya yatıracak.



Rusya askeri müdahaleye karşı



Ancak uluslararası toplum, askerî müdahale kararı konusunda çok hızlı bir şekilde uzlaşacak gibi görünmüyor. Batılı ülkelerin çoğunluğu bir müdahale için BM Güvenlik Konseyi kararını “olmazsa olmaz” koşul olarak ortaya koyuyor.

Oysa BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerinden Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın her türlü askerî müdahaleye karşı olduğunu duyurdu.



İngiltere ve Fransa taslak metin hazırlıyor



İngiltere ve Fransa ise BM Güvenlik Konseyi'nde Libya hava sahasının uçuşlara kapatılması yönünde karar alınması için kolları sıvadı. İki ülke diplomatlarının en kısa zamanda diğer konsey üyelerine dağıtılmak üzere bu yönde bir karar metni üzerinde çalıştığı bildirildi.



Arap dünyasında destek





Libya hava sahasının uçuşlara kapatılması için diplomatik girişimlerini sürdüren Fransa'nın Dışişleri Bakanı Alain Juppe ile Arap Birliği Genel Sekreteri Amir Musa'nın görüştüğü ve Musa'nın Arap Birliği'nin Libya hava sahasının kapatılmasına destek açıkladığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri ise Libya'da, halkı "korumak" için BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi çağrısında bulundu.



"İslam ülkelerinin desteği önemli"



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, bu konuda güvenlik konseyi kararının yanı sıra bölgedeki diğer ortakların onayını almanın önemine değindi.

Federal Alman Meclisi'nin Dışişleri Komisyonu Başkanı Ruprecht Polenz ise en az bir İslam ülkesinin desteği ve BM Güvenlik Konseyi kararı olmaksızın, Libya hava sahasının kapatılmasının çok riskli olacağına işaret ediyor.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov



“Hiçbir şekilde Batı'nın tek başına Libya içsavaşına karışmak istediği izlenimi doğmamalı” diyen Polenz bir askerî müdahalenin Libya halkı tarafından nasıl karşılanacağının bilinmediğine işaret etti. Polenz, “İslam ülkelerinin desteği alınmak durumunda” diye konuştu.



Cohn-Bendit: “Gecikmeden müdahale şart”



Avrupa Parlamentosu'nun Yeşiller Partisi Grup Başkanı Daniel Cohn-Bendit ise şu görüşü savundu: “Ben BM'nin Libya hava sahasının uçuşlara kapatılması yönünde karar almasından yanayım. Bunu sadece halkın bombardımana tabi tutulmasını önlemek için değil, çok parası olan Kaddafi'nin Kenya gibi ülkelerden parayla halkın üzerine salacağı kişileri Libya'ya getirmesini önlemek için de yapılmasını istiyorum. Ayrıca askerî gözdağı yoluyla Kaddafi üzerinde siyasi kararlar vermesi için baskı kurulmuş olunur. Aksi takdirde, sadece insanî yardımla yetinilmesi halinde Kaddafi'ye ülkede denetimi yeniden ele geçirebilmesi için süre verilmiş olunur ve bu gayet tabi ki korkunç katliamlara yol açacaktır.”

Yeşiller Partili Cohn-Bendit şu dikkat çekici değerlendirmesiyle sözlerini sürdürdü: “En kötüsü yaşanmadan, müdahale etmenin güçlüğünü biliyorum. Ancak daha kötü şeyler yaşandığında, örneğin Kaddafi Bingazi'yi geri almak için kimyasal silah kullanırsa, o zaman herkes ‘niye bekledik' diyecek…”



Avrupa Birliği teyakkuzda



AB gözlemcileri Libya'da temaslarda bulunurken, üye ülkelerin dışişleri bakanları perşembe günü bir araya gelecek. Cuma günü ise AB liderleri Libya özel gündemiyle toplanacak. Diplomatik kaynaklar, birliğin Kaddafi rejimine yönelik yaptırımları ağırlaştıracağını duyurdu.



BM'den yardım çağrısı



Öte yandan “Libya ve komşusu olan ülkelerde insani durum ciddiyetini koruyor” diyen BM İnsani Yardımlar Koordinatörü Valerie Amos, uluslararası topluma mağdur ve çaresiz bölge halkına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

