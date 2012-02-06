-Obama: Müzakereyle çözülmeli WASHINGTON (A.A) - 06.02.2012 - ABD Başkanı Barack Obama, Suriye meselesini dış askeri müdahale olmadan çözmenin önemli olduğunu belirtti. Obama, NBC'deki "Today" programında, tüm koşulların, ABD ve müttefiklerinin Libya'daki askeri operasyonuna benzer bir müdahaleye elvermediğini söyledi. ABD Başkanı, Suriye'de müzakere yoluyla çözümün mümkün olduğunu da kaydetti. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın iktidarı bırakması taleplerini sürdürdüklerini söyleyen Obama, Amerikan yönetiminin Suriye'deki şiddetle ilgili tutumunu savundu.