Obama, Musul operasyonu hakkında ilk kez konuştu

ABD Başkanı Barack Obama, devam eden Musul operasyonu için ilk kez açıklama yaptı. Obama, operasyonun uzun süreceğini ve zor olacağını, ancak IŞİD'i mutlaka yeneceklerini söyledi.

Obama, İtalya Başbakanı Matteo Renzi'yle birlikte Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Musul'u IŞİD'den kurtarmak için Irak ordusunun başlattığı operasyonu büyük bir adım olarak niteledi.

Obama, Musul operasyonun uzun ve zor bir mücadele olacağının altını çizdi. Ama ABD Başkanı, sonunda zafer kazanılacağını kaydetti. Barack Obama, "IŞİD'in Musul'da yenilgiyi uğratılacağından eminim" ifadesini kullandı.