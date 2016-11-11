Obama müstakbel Başkan'ı ağırladı

ABD Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da ağırladığı halefi Donald Trump'a yönetimin devir sürecinin pürüzsüz geçmesi elinden geleni yapacağını söyledi. Obama, salı günü yapılan başkanlık seçiminin ardından Donald Trump'la ilk kez biraraya geldi.

Seçim gecesinden bu yana New York’ta bulunan Trump özel uçağıyla başkent Washington’a geldi ve gizli servis güvenlik görevlileri eşliğinde Beyaz Saray'a girdi. ABD'nin 44'üncü ve 45'inci başkanları Oval Ofis’te basına kapalı görüştüler ve ardından basına kısa birer açıklama yaptılar.

Trump ile yaptıkları görüşmede geniş kapsamlı birçok başlığı ele aldıklarını kaydeden Obama, ‘mükemmel’ geçtiğini ifade ettiği görüşmeden cesaret aldığını kaydetti. Trump'a "Başarılı olman için elimizden gelen her şeyi yapacağız” diyen Obama, Trump’ın başarılı olmasının ABD’nin başarılı olması demek olduğunu belirtti.

Trump gelecekte de Obama'ya danışabilmeyi umuyor

Daha önce Obama ile şahsen hiç görüşmediklerini hatırlatan Trump ise aslında görüşmenin 10 dakika planlandığını, ancak 90 dakikaya uzadığını söyledi. Obama’ya duyduğu ‘büyük saygı’ nedeniyle fırsat olsaydı kendisiyle daha da uzun görüşebileceğini ifade eden Trump, gelecekte de kendisine danışabilmeyi umduğunu söyledi.

Obama ile Trump görüşmesi devam ederken First Lady Michelle Obama da Trump’ın eşi Melania Trump ile biraraya geldi.

Protestolar sürüyor

Öte yandan Cumhuriyetçi Trump’ın başkanlık seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından ABD’nin birçok kentinde düzenlenen protesto gösterileri devam ediyor. "Not My President” (Benim başkanım değil) sloganıyla düzenlenen protesto gösterilerine binlerce kişi katılıyor.

Polisin Trump’ın Washington’daki yeni otelinin ve New York’taki Trump Tower’ın etrafında güvenlik önlemleri aldığı bildiriliyor. Trump’ın danışmanı eski New York Belediye Başkanı Rudolph Giuliani ise Cumhuriyetçi adayın seçilmesini protesto edenleri ‘bir avuç şımarık mızmız’ olarak nitelendirdi. Siyasi gözlemciler Giuliani'nin Trump kabinesinde Adalet Bakanı olabileceği yönünde tahminlerde bulunuyor.

ABD’nin 45’inci başkanı seçilen Donald Trump, 20 Ocak 2017'de Kongre bahçesinde düzenlenecek yemin töreninin ardından görevine başlayacak.

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AFP/AP/Reuters/DW/AÜ/HS