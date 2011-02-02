-OBAMA MÜBAREK İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON/LONDRA (A.A) - 02.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da meydana gelen gelişmeler ile ilgili bugün ABD'nin başkenti Washington'daki Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Mısır'da Eylül ayında düzenlenecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını belirten Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ile 30 dakika görüşen Obama, görüşmesi sırasında Mübarek'e, ''Mısır'da barışçıl ve sakin bir iktidar değişikliğinin hemen şimdi başlaması gerektiğinin altını çizdiğini'' açıkladı. Obama, ''Mübarek'le görüşmem sırasında kendisine açıkça, 'barışçıl bir iktidar değişikliğinin, çatışmasız, düzenli ve anlamlı bir şekilde hemen başlaması' gerektiğini belirttim'' dedi. Mısır'daki Mübarek aleyhtarı göstericilerin aksine Obama, Mübarek'e iktidarı hemen bırakması gerektiği yönünde bir telkinde de bulunmadı. Mübarek, istifa etmesi yönünde yapılan gösterilerin ardından televizyonda yaptığı konuşmasında, Eylül ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimine kadar görevde kalacağını, seçime yeniden aday olmaya niyetli olmadığını, anayasal değişiklikler için çaba göstereceğini, iktidarının bundan sonraki birkaç ayını ''barışçıl bir iktidar değişikliğine ayıracağını'' ifade etmiş ve ''Mısır'da ölmeyi tercih ettiğini'' kaydetmişti. ABD'li bir yetkiliye göre, Obama, Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyi üyeleriyle görüşmesi ardından Mübarek ile 30 dakika görüştü ve ardından da konuşmasını yaptı. -''SESİNİZİ DUYUYORUZ''- Barack Obama, Mısır'daki gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda ayrıca, genç Mısırlılara seslenerek, ''Sesinizi duyuyoruz'' dedi. Obama, ''Mısırlılara ve özellikle de gençlere sesleniyorum, şunu bilin ki sesinizi duyuyoruz ve artık iyice eminim ki kendi geleceğinizi kendiniz belirleyeceksiniz'' şeklinde konuştu. -MISIR ORDUSUNA TEŞEKKÜR- Obama, müdahale etmeyip, barışçıl gösterilerin yapılmasına izin verdiği için de Mısır ordusuna teşekkür etti. Başından beri ABD yönetiminin şiddete karşı olduğunu belirten Obama, ''Mısır'da sokaklarda, tankların üzerinde pankartlar, birbirine sarılan asker ve göstericiler gördük'' dedi. Mısırlı askerlere seslenen Obama, ''İktidar değişikliğinin barışçıl olması amacıyla bu barış havasının devamının sağlanması önemli, bu yüzden de askerlerin bu yönde hareket etmeye devam etmeleri için çağrıda bulunuyorum'' diye konuştu. -LONDRA- İngiliz Dışişleri Bakanlığı ise yayımladığı yazılı açıklamada, Mısırlı makamların ''gerçek, gözle görülür ve tam bir siyasi değişikliğe yönelmeleri gerektiğinin'' altını çizdi. Bakanlığın yazılı açıklaması, İngiliz yetkililerin Mübarek ile özel görüşmelerinde kendisine Mısır'da ''gerçek, gözle görülür, genel ve tam bir siyasi değişikliğe yol açacak bir iktidar değişikliğine gidilmesi gerektiğini'' belirtiklerini vurguluyor. Mübarek'in Mısır halkına birkaç öneride bulunduğunu hatırlatan açıklama, önemli olan Mısır halkının beklentilerinin karşılanması olduğunu ifade ediyor.