-OBAMA MÜBAREK İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 29.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'daki olaylarla ilgili olarak Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek ile görüştüğünü ve Mübarek'i, halkı için daha fazla demokrasi ve daha fazla ekonomik fırsatların sağlanması doğrultusunda çalışma sözünü tutmaya çağırdığını söyledi. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, Mısırlı yetkililere, barışçıl protestoculara karşı şiddet kullanmaktan kaçınması çağrısında bulundu. Mısır'daki durumu yakından takip ettiklerini belirten Obama, ilk önceliklerinin olaylarda ölüm ve yaralanmaların meydana gelmesini önlemek olduğunu kaydetti. Obama, Mısır halkının, toplanma ve ifade özgürlüğü, kendi geleceklerini tayin edebilme gibi evrensel haklara sahip olduğunu bildirerek, bunların insan hakları olduğunu ve ABD'nin her yerde bu hakların destekçisi olacağını vurguladı. Mısır yönetimine, internet ve cep telefonu erişimi ve sosyal ağlara müdahale yönünde attığı adımları da geri alması çağrısında bulunan Obama, sokaklarda gösterilerin yapanların da kendilerini barışçıl biçimde ifade etme sorumluluğunun bulunduğunu, şiddet ve yıkımın, onları istedikleri reformları getirmeyeceğini söyledi. -"İSTİKRARSIZLIĞI UMUDA DÖNÜŞTÜRMEK LAZIM"- Barack Obama, "bu istikrarsızlık anının umut anına dönüştürülmesi gerektiğini" belirterek, ABD'nin Mısır ile yakın ortaklığının bulunduğuna, daha barışçıl bir bölgenin yaratılması yönünde birlikte çalışmak da dahil olmak üzere, birçok konuda işbirliği yaptıklarına dikkati çekti. Mısır halkının arzularını karşılayan, siyasi, sosyal ve ekonomik reformların hayata geçirilmesi gerektiği hususunu da açıkça ortaya koyduklarına işaret eden Obama, bu reformların yokluğunda şikayetlerin zaman içinde biriktiğini kaydetti. Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in bir süre önce Mısır halkına seslenişinde, daha iyi demokrasi ve daha büyük ekonomik fırsat sözü verdiğini hatırlatarak, bu konuşmasının ardından Mübarek ile bir görüşme yaptığını bildirdi. Obama, Mübarek ile görüşmesinde, ona, bu sözünü anlamla hale getirme, bu sözünü yerine getirecek somut adımlar ve eylemler geliştirme sorumluluğunun bulunduğunu söylediğini ifade etti. -"SOMUT ADIMLARA İHTİYAÇ VAR"- Şiddetin Mısır halkının şikayetlerini gidermeyeceğini ve fikirleri baskı altına almanın, onları ortadan kaldırmayacağını belirten Obama, sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda ihtiyaç duyulan şey, Mısır halkının haklarını geliştiren somut adımlar, Mısır yönetimi ve vatandaşlarının daha anlamlı diyaloğu ve Mısır halkına adalet ile daha fazla özgürlük ve fırsat getirecek geleceğe uzanan siyasi değişim yönelimi... Şu anda Mısır'ın geleceği, Mısır halkı tarafından belirlenecek ve Mısır halkının, hepimizin istediğiyle aynı şeyleri istediğine inanıyorum: Bizler ve çocuklarımız daha iyi bir hayat, adil ve duyarlı bir yönetim. Basitçe söylemek gerekirse, Mısır halkı büyük ve çok eski bir medeniyetin varislerine yakışan bir gelecek istiyor". Obama, ABD'nin böyle bir geleceğin takibinde her zaman bir ortak olacağını bildirerek, bunu başarmak için Mısır yönetimi ve halkıyla birlikte çalışacaklarının taahhüdünü verdi. Tüm dünya genelinde hükümetlerin vatandaşlarının taleplerine yanıt verme yükümlülüğü içinde olduğunu hatırlatan Obama, Kahire'deki konuşmasında da tüm hükümetlerin iktidarlarını zorlamayla değil, rızayla ellerinde tutmaları gerektiğini söylediğini hatırlattı. Obama, Mısır halkının hak ettiği geleceğe ulaşması için de tek standardın bu olduğunu kaydetti. Önlerinde zor günlerin olacağını ifade eden Obama, "Ancak ABD, Mısır halkının haklarına destek vermeye devam edecek ve daha adil, özgür ve umutlu bir geleceğin takibinde Mısır yönetimiyle birlikte çalışacak" dedi.