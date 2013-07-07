Obama: Mısır'da herhangi bir siyasi parti veya grubu desteklemiyoruz

ABD Devlet Başkanı Barack Obama'nın, ülkesinin Mısır'daki herhangi bir siyasi parti veya gruba destek vermediğini yineleyerek, bu ülkede devam eden şiddet olaylarını kınadığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, hafta sonunu Maryland'daki Camp David Başkanlık ikametgahında geçiren Obama'nın Ulusal Güvenlik Konseyi ile Mısır'daki gelişmeler hakkında telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Mısır'da geçiş döneminde ABD'nin belli siyasi parti ya da grupları yönlendirdiği yönünde yanlış iddiaların ortaya atıldığı ifade edildi ve bu iddiaların "kesin bir şekilde" reddedildiği kaydedildi.