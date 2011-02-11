Obama: Mısır’da değişime tanıklık ediyoruz

T24 - ABD Başkanı Obama, Hüsnü Mübarek’in isitifa etmesinin beklendiği saatlerde Mısır’daki isyana değindi: Yaşanan bir dönüşüm anı ve gerçek demokrasiye geçişin arkasında olacağız.



ABD Başkanı Barack Obama, ''Mısır'da tarihin değişimine tanıklık etmekteyiz'' dedi.



İnternet dünyasındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere Michigan'da bulunan Obama, konuşmasında Mısır'daki gelişmelere de kısaca değindi.



Obama, istifası etmesi beklenen Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in açıklama yapmasının beklendiği anlarda, ''Mısır'daki olaylar bu ülkede tarihin değişmekte olduğunu gösteriyor'' ifadesini kullandı.



''Mısır'da demokrasiye düzenli geçişi'' desteklediklerini de kaydeden Obama şunları söyledi:



“Özellikle ön cephelerde olanlar gençler ve yeni bir kuşak. Bu kuşak sesini duyurmak istiyor. Biz de genç insanların ve Mısırlıların duymasını bimesini istiyoruz ki, ABD samimi ve düzenli demokrasiye geçişte elinden geleni yapmaya devam edecek...



Mısır’da yaşanan bir dönüşüm anı ve gerçek demokrasiye geçişin arkasında olacağız..."







