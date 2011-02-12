-OBAMA: MISIR HİÇBİR ZAMAN AYNI OLMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 11.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa ederek, Mısır halkının değişime duyduğu açlığa cevap verdiğini, bunun Mısır'ın dönüşümünün son noktası değil, başlangıcı olduğunu belirterek, "Mısır halkı konuştu, seslerine kulak verildi ve Mısır hiçbir zaman aynı olmayacak" dedi. Obama, Mübarek'in istifasının ardından Beyaz Saray'da açıklama yaptı. "Hayatımızda, tarihe yazıldığına tanıklık etme ayrıcalığına sahip olduğumuz birkaç an vardır" diyen Obama, bunun da o anlardan biri olduğunu söyledi. Obama, "Önümüzde zorlu günlerin olacağına eminim. Birçok soru hala yanıtsız. Ancak Mısır halkının bu cevapları bulabileceğinden ve bunu barışçıl, yapıcı ve bu son haftayı tanımlayan birlik ruhu içinde yapacağından eminim" ifadesini kullandı. -"ORDU VATANSEVER VE SORUMLU DAVRANDI"- Mısırlılar'ın "gerçek demokrasiden daha az olanının kabul etmeyeceklerini" gösterdiğini belirten Obama, "vatansever ve sorumlu bir şekilde hareket eden ordunun şimdi de Mısır halkının gözünde güvenilir bir geçişi sağlaması gerektiğini" söyledi. Obama, "Bu şu demek: Mısır halkının haklarının korunması, olağanüstü hal yasasının kaldırılması, bu değişimi geri döndürülemez hale getirmek için anayasa ve diğer yasaların revize edilmesi ve adil ve özgür seçimlere uzanan açık bir yolun yaratılması gerekli. Daha önemlisi de, Mısır halkının gösterdiği barışçıl protestolar ve azmin ruhunun bu değişimin arkasında güçlü bir rüzgar olarak hizmet edebilmesi için bu geçiş süreci Mısır'ın tüm seslerini masaya getirmeli" dedi. Mısır'ın genç halkının son günlerde gösterdiği ortak beceri ve girişimcilik ruhunun, bu neslin olağanüstü potansiyelinin hayata geçmesine imkan verecek yeni fırsat, istihdam ve işlerin yaratılması için kullanılabileceğinden emin olduğunu belirten Obama, "Demokratik bir Mısır'ın, sadece bölgede değil, dünya genelindeki sorumlu liderlik rolünü geliştirebileceğini de biliyorum" diye konuştu. Obama, Mısır'ın 6 bin yıldan uzun süredir insanlık tarihinde önemli bir rol oynadığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Son birkaç hafta içinde, Mısır halkı evrensel haklarını talep ederken, tarihin çarkı göz kamaştırıcı bir hızda döndü. Anneler ve babaların, çocuklarına, özgürlüğün nasıl bir şey olduğunu göstermek için, onları omuzlarında taşıdıklarını, genç bir Mısırlının 'Hayatımda ilk kez adamdan sayıldım, sesim duyuldu, ben sadece bir kişi olmama rağmen gerçek demokrasi böyle işler' dediğini gördük. Protestocuların, defalarca 'barışçıl insanlarız (salmiya)' dediklerini duyduk. Ordunun, korumaya söz verdiği halka karşı kurşun sıkmadığını, yaralıları tedavi etmek için caddelerde koşuşturan doktor ve hemşireleri gördük. Protestocuların silahlı olmadığından emin olmak için çalışan gönüllülere rastladık. İnanç sahibi insanların birlikte dua ettiğine ve şarkılar söylediğine, Müslüman ve Hristiyan olarak birlik mesajı verdiklerine şahit olduk. Dinler arasındaki gerilimler bu dünyada hala birçok bölünmelere neden olduğunu ve tek bir olayın bu uçurumu kapatamayacağını bilmemize rağmen, bu manzaralar bize farklılıklarımızla tanımlanmak zorunda olmadığımızı, paylaştığımız ortak insanlıkla tanımlanabileceğimizi hatırlatıyor. En önemlisi, korkularını değil, umutlarını temsil eden, sınırsız arzularına yanıt veren bir hükümet çağrısında bulunurken, kendi yaratıcılıklarını, yeteneklerini ve teknolojiyi kullanan yeni bir neslin ortaya çıktığını gördük. Tüm bunlar insan haysiyetinin gücü ve hiçbir zaman geri çevrilemez." -"MISIR HALKI BİZE İLHAM VERDİ"- Obama, Mısır halkının kendilerine ilham verdiğini belirterek, "Mısır halkı, adaletin en iyi şiddet üzerinden kazanabileceği fikrinin yalan olduğunu gösterdi ve bunun terörizm, şiddet, hesapsızca öldürme ile değil, şiddet içermeyen bir manevi güçle yapılabileceğini ortaya koydu" dedi. Mısır halkının yaptıklarını, Berlin duvarının yıkılması, Endonezyalı öğrencilerin sokaklara dökülmesi, Gandi'nin halkına adaletin yolunda öncülük etmesi gibi önemli tarihi olaylara benzeten Obama, Martin Luther King'in "Ruhlarımızda özgürlüğümüzü haykıran bir şey var" sözlerini hatırlatarak, "Tahrir Meydanı'ndan gelen haykırışların da böyle olduğunu ve tüm dünyanın bunu gördüğünü" ifade etti. Obama, "Bugün Mısır halkına ait. Amerika halkı da Mısır ve Kahire'deki bu manzaralardan etkilendi. 'Tahrir' kelimesinin anlamı 'kurtuluş' demek. Bu kelime, ruhlarımızda özgürlük için haykırışına hitap ediyor ve sonsuza dek bize Mısır halkını ve ne için mücadele verdiğini, ülkelerini ve dolayısıyla dünyayı nasıl değiştirdiklerini hatırlatacak" ifadesini kullandı.