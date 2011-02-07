-OBAMA: MISIR ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK WASHINGTON (A.A) - 07.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'ın eskisi gibi olmayacağını söyledi. Obama, Fox televizyonunda yayınlanan söyleşisinde, Mısır'da 13. gününü dolduran protesto gösterileriyle ilgili olarak, Mısır'ın eski haline dönmeyeceğini, değişim zamanı olduğunu kaydetti. Mısır halkının adil ve özgür seçimler istediğinin açık olduğunu ifade eden Barack Obama, Mısır'da sadece bir grup olan Müslüman Kardeşler'in çoğunluğun desteğine sahip olmadığına inandığını bildirdi. Obama, ayrıca Müslüman Kardeşler'in iyi organize olduklarını ve ideolojilerinde Amerikan karşıtı bazı ifadeler bulunduğunu belirtti.