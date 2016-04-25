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Dünya
Deutsche Welle

Obama: Merkel tarihin doğru tarafında

ABD Başkanı Barack Obama'nın Almanya temaslarında ABD - AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması (TTIP) öne çıktı. Obama, mülteci krizinde izlediği politikalardan ötürü Merkel'i övdü.

25 Nisan 2016 12:48


ABD Başkanı Barack Obama dün Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştü. Liderler, görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında ABD - AB Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşması'nın önemini vurguladılar. Toplantıda TTIP müzakerelerine ivme kazandırılması gereği dile getirildi.

'Atlantik ötesi ortaklığı yeniden perçinlemenin zamanı geldi'

TTIP anlaşması için eşsiz bir zaman aralığının sözkonusu olduğunu kaydeden Merkel, "Bunu değerlendirelim yoksa böyle bir zamanlamayı daha uzun süre elde edemeyeceğiz" dedi. "İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminden on yıllar, Soğuk Savaş'ın sona ermesinin 26 yıl ardından Atlantik ötesi ortaklığı yeniden perçinlemenin zamanı geldi" ifadelerini kullanan Almanya Başbakanı, serbest ticaret anlaşmasının Avrupa'nın ekonomik gelişmesi açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti. Merkel, "Obama müzakerelere destek verdiği için memnunum. Biz de buna katkı sağlamalıyız" dedi.

'Merkel insanları bir araya getiren ilkeleri savunuyor'

Basın toplantısında Merkel'i öven ifadeler kullanan Obama ise mülteci krizinde izlediği politikalardan ötürü kendisine destek verdi. "Merkel tarihin doğru tarafında" diyen Obama, Almanya Başbakanının insanları ayıran değil, bir araya getiren ilkeleri savunduğunu belirtti.

Angela Merkel TTIP karşıtlarının endişelerini de anlayışla karşıladığını söyledi. TTIP anlaşması özellikle Almanya'da tepkiyle karşılanıyor. Hannover'de hafta sonunda düzenlenen TTIP karşıtı gösteriye on binlerce kişi katıldı.

TTIP karşıtlarının gövde gösterisi

Aralarında çevre örgütleri, tüketici haklarını koruma örgütleri, sendikalar, kiliseler ve siyasi partilerin de bulunduğu göstericiler Avrupa'daki ekolojik ve sosyal standartları tehlikeye atacağı gerekçesiyle TTIP anlaşmasını protesto etti. Polisin verdiği rakamlara göre 35 bin, organizatörlere göre 90 bin kişi mitinge katılım gösterdi. TTIP karşıtları, anlaşma için yürütülen müzakereleri yeterince saydam olmamakla da eleştiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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