Obama Meksika Körfezi'nde yüzdü

T24- ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin turizmine destek vermek için petrol sızıntısından zarar gören Meksika Körfezi'nde kızıyla birlikte denize girdi.



Meksika Körfezi'nde İngiliz petrol devi BP'ye ait petrol platformu çöktükten sonra büyük bir çevre felaketi yaşanmıştı. Meksika Körfezi'ne aylarca petrol sızmış, denizdeki canlılar zarar görmüş ve turizm çok kötü etkilenmişti. BP geçtiğimiz hafta petrol sızıntısını durdurmayı başardı.



ABD'de turizmin can damarı olan Florida'da turizmi yeniden canlandırmaya katkı sağlamak isteyen ABD Başkanı Barack Obama, kızıyla birlikte Panama City Beach'de denize girdi. Obama petrol sızıntısı sonrası Meksika Körfezi'ndeki sahillerin denize girmek için temiz olduğu mesajını verdi.



Başkan Obama ve ailesi haftasonunu Florida'da Panama City'de geçirdi. Obama'nın 9 yaşındaki küçük kızı Sasha ile denize girdiği görüntü Beyaz Saray tarafından yayınlandı.



