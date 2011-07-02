-OBAMA, MATTHEW OLSEN'İ ADAY GÖSTERDİ WASHINGTON (A.A) - 01.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezi Başkanlığına Matthew Olsen'i aday gösterdi. Obama, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezi Başkanlığına, istifa eden Michael Leiter'ın yerine Ulusal Güvenlik Ajansı danışmanı Matthew Olsen'i aday gösterdiğini bildirdi. ABD Başkanı, ''Matt, bizler ulusumuza yönelik saldırıları engellemek için yorulmadan çalışırken ve Amerikan halkını gücümüz çerçevesinde korumak için herşeyi yaparken, ulusal güvenlik ekibimin önemli bir parçası olacak'' dedi. Michael Leiter, 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından sonra kurulan Ulusal Terörizmle Mücadele Merkezi'nin 4,5 yıl başkanlığını yapmıştı. Matthew Olsen'in merkezin başkanı olabilmesi için Senatonun onayını alması gerekiyor.