Obama: Mandela dünyaya esin kaynağı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Güney Afrika ziyareti sırasında sağlık durumu kritik olan eski lider Nelson Mandela'nın ailesiyle de görüşecek.

Mandela Pretoria kentinde üç haftadır hastanede yoğun bakımda tutuluyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma ile de bir araya gelen Obama, Nelson Mandela'nın "dünya için bir esin kaynağı" olduğunu söyledi.

Afrika ziyaretine başlayan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Afrika gezisi sırasında Nelson Mandela'yı bir kahraman olarak nitelemişti.

94 yaşındaki Mandela, 8 Haziran'da akciğer enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye kaldırılmıştı.

1994-1999 yılları arasında Güney Afrika'nın ilk siyah cumhurbaşkanı olarak görev yapan Mandela, ırk ayrımına karşı mücadelenin lideri kabul ediliyor.

Mandela Aralık ayından bu yana dört kez hastaneye kaldırılmıştı.

Mandela'nın mirası

Mandela'nın eski eşi Winnie Madikizela-Mandela bugün yaptığı açıklamada, sağlığının kritik durumda olması nedeniyle Başkan Obama'nın Mandela'yı görmesinin doğru olmayacağını söyledi.

Mandela'nın kendisi için hep bir ilham kaynağı olduğunu belirten Obama, 'Mandela ölse bile mirasının yaşayacağını' ifade etmişti.

Güney Afrika'da ırk ayrımcılığı rejimi sırasında 27 yıl hapiste kalan Mandela, 1980'lerde Robben adasında tutukluyken vereme yakalanmıştı.

Eski cumhurbaşkanının hapiste taş ocağında çalıştırılırken ciğerlerinde kalıcı hasar oluştuğu söyleniyor.

Mandela uzun dönem tutuklu kalmasına karşın, eski düşmanlarını bağışlamış ve siyahlar ile beyazlar arasında barış çağrısında bulunmuştu.

Nelson Mandela aynı zamanda 1993 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi.