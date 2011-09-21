Obama, Mahmud Abbas'tan vazgeçmesini isteyecek

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BBC anketinde Filistin devletine destek



Obama, yoğun bir diplomasi trafiğinin yaşandığı New York'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile de bir araya geliyor.Dünya liderleri BM Genel Kurulu toplantıları için New York'ta toplanırken, ana gündem maddesini Filistinlilerin devlet statüsüne kavuşmak için yaptıkları başvuru oluşturuyor.ABD'nin başvuruyu veto edeceğini açıkça dile getiren Barack Obama, bu konuda İsrail'in yaklaşımına destek veriyor.İsrail, devletleşmenin barış sürecine engel oluşturacağını ve tek çözüm yolunun karşılıklı görüşmelerden geçtiğini savunuyor.Ancak uluslararası arabulucuların taraflar arasında görüşmeleri yeniden başlatma girişimlerinden henüz ortaya olumlu bir işaret çıkmadı.İsrail ve Filistinli görüşmeciler arasında en son geçen yıl yapılan temaslar başarısızlıkla sonuçlanmıştı.Mahmud Abbas'ın devlet olma talebini cuma günü Genel Kurul'a yapacağı konuşma ardından hayata geçirmesi ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon'a resmi başvuru dilekçesini sunması bekleniyor.Filistin lideri Mahmud Abbas, son günlerde art arda Birleşmiş Milletler'e devlet olarak katılma talebinden geri adım atmayacakları yönünde güçlü mesajlar verdi.Yoğun baskı altında olduklarını ama kararlarından geri dönmeyeceklerini belirten Abbas bu hafta başında "Gayretlerimiz üyelik talebi için; başka fikirleri tartışmayacağız." demişti.Abbas, "Dolaylı olsun doğrudan olsun tüm müzakereler, İsrail'in inadı yüzünden sonuça varmadı" diyor.Ancak Başkan Obama, Orta Doğu dörtlüsü olarak bilinen ve ABD, Rusya, AB ve BM yetkililerinden oluşan heyetin görüşmelere yeniden başlanması için zemin hazırlayacak bir açıklama yayımlamasına zaman tanınmasını istiyor.Uluslararası diplomatların taraflara, karşılıklı toprak değiş tokuşunu içeren ve 1967 öncesi sınırlara dayalı bir çerçeve anlaşma üzerinde anlaşmaları için bir yıl süre tanıması bekleniyor.Associated Press ajansının bildirdiğine göre Dörtlü aynı zamanda ''iki halk için iki devlet; Yahudi ve Filistinli'' fikrini vurgulayacak.BBC için GlobeScan tarafından 19 ülkede yapılan bir anket, Filistin devletinin tanınmasını destekleyenlerin, bu fikre karşı olanlardan fazla olduğunu gösterdi.BBC'nin düzenlediği ankete göre, katılımcıların yüzde 49'u tanınma girişimini desteklerken, yüzde 21'lik kesim hükümetlerinin girişime karşı çıkması gerektiğini düşünüyor.20,466 kişinin katıldığı ankette Filistinlilere en yüksek destek yüzde 90 ile Mısır'dan geldi.Başvuru planına Türkiye'den yüzde 60 oranında destek, yüzde 19 oranında ret kararı çıktı.ABD'lilerin ise yüzde 45'i Filistin'in tanınmasına destek verirken, ankete katılanların yüzde 36'sı karşı çıkıyor.