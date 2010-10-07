-OBAMA, MAHMUD ABBAS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 10.07.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama görüşmede, "Abbas'ın Filistin halkının adına gösterdiği liderliğe ve barışa olan bağlılığına güçlü desteğini" ifade etti. Görüşmede Obama, "Gazze ve Batı Şeria'da son dönemde meydana gelen ilerlemelerin yarattığı olumlu ivmeyi, son aylarda iki tarafın gösterdiği itidali ve devam eden İsrail-Filistin dolaylı görüşmelerinde sağlanan gelişmeleri" anlattı. Obama ve Abbas, telefon görüşmesinde, "sorunu sona erdiren ve İsrail ile yan yana barış ve güvenlik içinde bağımsız ve yaşayabilir bir Filistin devletini tesis eden bir anlaşmaya varılması için, yakın vadede doğrudan görüşmelere geçilmesinin yollarını" da gözden geçirdi. ABD Başkanı Obama, görüşmede ayrıca, "ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi George Mitchell'ın yakında bölgeye giderek, ortak hedeflerin ilerletilmesi amacıyla bu ivmenin üzerine inşa etmek için Mahmud Abbas ile görüşeceğini" belirtti.