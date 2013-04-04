Obama maaşından feragat etti

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık maaşının yüzde 5'inden feragat etme kararı aldı.

Obama'nın mart ayı başında devreye giren ve binlerce federal çalışanın izne çıkarılmasına neden olan otomatik bütçe kesintileri dolayısıyla bu kararı aldığı belirtildi.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Obama'nın hükümet çalışanlarının yaptığı ''fedakarlığa'' katkıda bulunmak amacıyla yıl boyunca aylık maaşının yüzde 5'ini federal hükümet bütçesine geri göndereceğini kaydetti.

Obama'ya başkanlık maaşı olarak yılda 400 bin dolar ödeniyor. Bu maaşın yüzde 5'i aylık yaklaşık bin 650 dolara denk geliyor.