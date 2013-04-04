T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama maaşından feragat etti

ABD Başkanı Barack Obama, zorunlu izne çıkarılan kamu personeline destek için maaşında kesintiye gidiyor

04 Nisan 2013 14:21

ABD Başkanı Barack Obama, başkanlık maaşının yüzde 5'inden feragat etme kararı aldı.

Obama'nın mart ayı başında devreye giren ve binlerce federal çalışanın izne çıkarılmasına neden olan otomatik bütçe kesintileri dolayısıyla bu kararı aldığı belirtildi.

Beyaz Saray yetkilileri, ABD medyasına yaptığı açıklamada, Obama'nın hükümet çalışanlarının yaptığı ''fedakarlığa'' katkıda bulunmak amacıyla yıl boyunca aylık maaşının yüzde 5'ini federal hükümet bütçesine geri göndereceğini kaydetti.

Obama'ya başkanlık maaşı olarak yılda 400 bin dolar ödeniyor. Bu maaşın yüzde 5'i aylık yaklaşık bin 650 dolara denk geliyor.

ETİKETLER

barck obamaabdmaaş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24