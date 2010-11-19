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Dünya

OBAMA: LİZBON ZİRVESİ AFGANİSTAN İÇİN FIRSAT LİZBON (A.A)

19 Kasım 2010 20:07

-OBAMA: LİZBON ZİRVESİ AFGANİSTAN İÇİN FIRSAT LİZBON (A.A) - 19.11.2010 - NATO Zirvesi için Portekiz'in başkenti Lizbon'a gelen ABD Başkanı Barack Obama, "Lizbon Zirvesi, Afganistan için önemli bir fırsat" dedi. Lizbon'da Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva ve Başbakan Jose Socrates ile ayrı ayrı görüşen Obama, basına yaptığı açıklamada, Afganistan'da ISAF'ın kontrolü altında olan yetkilerin yerel güvenlik güçlerine devrinin 2011 yılında başlayıp 2014 yılında tamamlanması için iki günlük Lizbon Zirvesi boyunca görüşmelerde bulunacaklarını söyledi. Obama, NATO üyesi ülkelere "Bu zirve, Afganistan'da yetki devri konusunda bir yakınlaşma sağlanması için çok önemli bir fırsat" şeklinde çağrıda bulundu.  ABD Başkanı ayrıca, ciddi ekonomik krizde olan Portekiz'e destek verdiklerinin altını çizerek, başta yenilenebilir enerji olmak üzere birçok ekonomik alanda Washington-Lizbon ikili ilişkilerini geliştirmek istediklerini ifade etti.

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