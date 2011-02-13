-OBAMA LİDERLERLE MISIR'I GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 13.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, aralarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da olduğu bazı liderlerle telefon görüşmesinde liderlerin, "Mısır halkının arzularına yanıt veren demokratik bir hükümete barışçıl geçişin önemi ve ileriye gitmede birlikte yakın çalışılması üzerinde görüş birliğine vardığı" bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın, Mısır'daki son gelişmelerle ilgili olarak, Başbakan Erdoğan, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Ürdün Kralı Abdullah ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Açıklamada, Obama'nın görüşmede, Mısır halkı tarafından yapılan tarihi değişimden duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve Mısır halkının çabalarına yönelik takdirini yeniden vurguladığı kaydedildi. Obama'nın, Mısır Silahlı Güçler Yüksek Konseyi'nin demokratik bir sivil yönetime geçişe bağlı olduğu ve Mısır'ın uluslararası yükümlülüklerine sadık kalacağı yönündeki açıklamasından da memnuniyetini ortaya koyduğu ifade edilen açıklamada, Başkan Obama'nın, demokrasinin bölgeye daha fazla istikrar getireceği yönündeki inancının altını çizdiği ifade edildi. Açıklamada, Obama, ayrıca ülkesinin, finansal destek sağlamak için uluslararası ortaklarla çalışılması da dahil olmak üzere, Mısır'da demokrasiye güvenilir ve sistemli bir geçiş gayretlerinde Mısır halkı tarafından talep edilen ve gerekli olan desteği sağlamaya yönelik taahhüdüne vurgu yaptı. Görüşmede liderlerin, Mısır halkının arzularına yanıt veren demokratik bir hükümete barışçıl geçişin önemi ve ileriye gitmede birlikte yakın çalışılması hususunda görüş birliğine vardığı kaydedilen açıklamada, Obama'nın, ABD'nin, tüm bölgesel ortaklarıyla yakın istişare içinde daha barışçıl ve refah içindeki bir Ortadoğu'nun desteklenmesine olan güçlü taahhüdünü yeniden ortaya koyduğu bildirildi.