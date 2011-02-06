-OBAMA LİDERLERLE "MISIR"I GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 06.02.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da "düzenli ve barışçı bir geçiş sürecinin gerekliliği" konusunda yabancı liderlerle görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Obama'nın Mısır'da geçiş süreci konusunu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid El Nahyan, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğü belirtildi. Obama'nın görüşmede yabancı liderlere, bu ülkede gazeteci ve insan hakları gruplarına yönelik saldırılardan endişe duyduğunu, Mısır hükümetinin halkının haklarını savunma sorumluluğu ile haksız gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmalarının gerekliliğini ilettiği ifade edilen açıklamada, ABD Başkanının, Mısır'da hükümet ve muhalefet arasındaki müzakerelerle halkın taleplerini karşılayan bir hükümetin kurulması yönünde şimdi başlayan düzenli, barışçı geçiş sürecinin önemine işaret ettiği de kaydedildi. Bu arada ABD, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in partisinin yönetim kurulunun istifasının "olumlu bir aşama" olduğunu bildirdi. Başkan Obama yönetimi, bu istifaların olumlu bir aşama olduğunu belirtirken, Obama'nın Mısır Özel Temsilcisi Frank Wisner'ın Mübarek'in "görevde kalması gerektiği" şeklindeki açıklamalarının Amerikan yönetiminin değil, Wisner'ın kişisel görüşü olduğunu açıkladı. ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden da Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman ile bir telefon görüşmesi yaparak, ülkede giderek büyüyen isyan hareketinin taleplerini karşılamak için gerekli demokratik reformlarla ilgili derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Öte yandan, Katar'ın El Cezire haber kanalı, Kahire'de gözaltına alınan büro şefi ile bir muhabirinin serbest bırakıldığını açıkladı.