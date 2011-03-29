Obama, Libya'ya askeri müdahale hakkında ilk defa konuştu

T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Washington'da düzenlediği basın toplantısında Albay Muammer Kaddafi iktidardan ayrılana dek, Libya'nın tehlike oluşturmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Obama, uluslararası askeri müdahalenin, sivilleri korumanın ötesinde, rejim değişikliği hedefiyle genişletilmesinin yanlış olacağını, bunun koalisyonu böleceğini belirtti.









BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, Libya Obama'nın iktidarı sırasında girişilen ilk savaş durumunda.

Obama BM desteği ile başlatılan operasyonun "sayısız kişinin hayatını kurtardığını" vurguladı.

Bununla birlikte, Amerika'nın Irak'tan sonra hayatların kaybını, harcanan zamanı ve maliyeti göze alamayacaklarını söyledi.

Başkan Obama, "Irak'ta rejim değişikliği 8 yıl sürdü, binlerce Amerikan askerinin ve Iraklı sivilin hayatına ve ABD'ye yaklaşık bin milyar dolara maloldu" dedi.

Amerikan başkanı, askeri müdahale konusunda ilk resmi açıklamasını yapmış oldu.

Kimi çevreler, Amerika'nın Libya konusundaki tavrını açık etmediği eleştirisinde bulunuyordu.

Obama ayrıca askeri müdahale sayesinde Bingazi'deki sivillerin Kaddafi güçlerince katledilmesinin önlendiğini ve Amerikan halkının bundan gurur duyması gerektiğini belirtti.

Obama ayrıca operasyonun başından bu yana komutayı üstlenmiş olan ülkesinin, bu görevi yarın NATO'daki müttefiklerine devredeceğini duyurdu.

Yapılan son kamuoyu yoklamaları Amerikalıların yüzde 47'sinin operasyonu doğru bulduğunu, yüzde 36'sının bunun yanlış olduğuna inandığını, yüzde 17'lik bir kesimin ise kararsız olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle Obama'nın açıklaması, kamuoyunu rahatlatmayı da amaçlayan bir adım olarak görülüyor.



Londra konferansı





Obama'nın açıklaması, bugün Londra'da yapılacak büyük uluslararası konferans öncesinde geldi. Zirveye kırkı aşkın ülkenin temsilcileri katılıyor ancak Libya hükümeti temsil edilmiyor.

Libya hükümeti, zirvenin ülkeyi iç savaşa sürüklememesi çağrısı yaptı.

Libya dışişleri bakan yardımcısı Halim Kaim, Trablus'tan yaptığı açıklamada, "Libya, tam egemenlik sahibi, bağımsız bir ülkedir. Ülkelerinin geleceğine de ancak Libya halkı karar verebilir" diye konuştu.

Libyalı bazı muhalif yetkililerin de Londra'ya davet edildiği, ancak konferansa katılımcı sıfatıyla çağırılmadıkları belirtiliyor.

Ancak muhaliflerin Londra'da bulunması konferans kapsamı dışında gayri resmi temaslara olanak tanıyacak.

Konferans öncesi İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, ortak açıklama yapmış ve Kaddafi'nin derhal görevden ayrılması gerektiğini söylemişti.

Bu arada önde gelen Amerikalı Koramiral William Gortney, ülkesinin Libyalı isyancıları hala, doğrudan desteklemediğini bildirdi.



İman el Ubeydi'nin durumu





Öte yandan Libya hükümeti, yabancı gazetecilerin bulunduğu bir otele girerek askerlerin tecavüzüne uğradığını söyleyen kadının sorgulandığını bildirdi.

Hükümet sözcüsünün verdiği bilgiye göre, aynı askerler de İman el Ubeydi tarafından iftiraya uğradıkları gerekçesiyle şikayette bulundu. Hükümet kadının daha sonra serbest bırakıldığını bildirdi.

Ancak el Ubeydi'nin annesi ise kızının hala Kaddafi'nin karargahında tutulduğunu söyledi.

Ayşe Ahmed, kızının kameraların önünde kaçırıldığını söylüyor ve serbest bırakılmasını istiyordu.



İsyancıların ilerleyişi yavaşladı



Libya'nın batısında Albay Kaddafi'nin kalelerine doğru ilerleyen isyancı birlikler, Bin Cevad kasabası dışında hükümet güçlerince durduruldu.

Bölgedeki BBC muhabiri, bir çok isyancının Kaddafi yanlısı güçlerin saldırısı üzerine dağıldıklarını aktardı.

Hükümet güçlerinin ani müdahalesi, isyancıların Kaddafi'nin memleketi Sirte'ye ilerleyişini durdurmuş görünüyor.

Amerikalı Koramiral William Gortney, isyancıların çok güçlü olmadıklarına, kazanımların kalıcı olmayabileceğine dikkat çekti.

Ülkenin doğusunda ise isyancılar radyolardan ülkenin batısındaki halka seslenerek kendilerine katılmalarını istiyor.