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Dünya

OBAMA: LİBYA'YA ACİL MÜDAHALEYE HAZIR OLUNMALI WASHINGTON (A.A) 

04 Mart 2011 00:21

-OBAMA: LİBYA'YA ACİL MÜDAHALEYE HAZIR OLUNMALI WASHINGTON (A.A) - 03.03.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, insani krizin ve sivillere yönelik şiddetin durdurulması için ülkesinin ve uluslararası toplumun Libya'ya acil müdahaleye hazır olması gerektiğini bildirdi. Meksika Devlet Başkanı Felipe Calderon ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Obama, ABD'nin Libya konusunda tüm seçeneklere hazırlandığını söyledi. Amerika Başkanı Obama, Libya hava sahasının uçuşa yasak bölge ilan edilmesinin de ABD'nin değerlendirdiği seçenekler arasında olacağını kaydetti. Kaddafi karşıtlarına uygulanan şiddete duydukları öfkeyi de dile getiren Obama, BM'nin Libya'ya yönelik yaptırımlarını da övdü.

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