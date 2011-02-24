Obama: Libya'da olanlar 'rezilce'

T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, Libya'da göstericilere karşı şiddete başvurulup kan dökülmesini kınadı, bunun 'rezilce' bir durum olduğunu söyledi. Obama, konuşmasında Libya lideri Muammer Kaddafi'yi doğrudan eleştirmedi.

Ülkede bir haftadan uzun süredir devam eden isyanla ilgili olarak ilk kez bir açıklama yapan Barack Obama, Libya'da şiddetin son bulması gerektiğini belirtti.





Kaddafi Libya'nın batısında tutunmaya çalışıyor





Dünyanın kriz karşısında tek sesle konuşması gerektiğinin altını çizen Obama, yönetiminin Libya'daki gelişmelerle ilgili olarak harekete geçilmesi için müttefiklerine danışarak bir dizi seçeneği değerlendirdiğini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, Libya hükümetinin de yaptıklarının hesabını vereceğini vurguladı.

Barack Obama, değerlendirilen seçenekler arasında neler olduğunu ise söylemedi.

Obama sadece ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın diğer ülkelere de danışmak üzere İsviçre'nin Cenevre kentine gideceğini belirtti.



Clinton: Tüm seçenekler masada





Hillary Clinton da daha önce Libya'da sivillere karşı şiddete başvuranların hesap vermesi gerektiğinin altını çizip, "Tüm seçenekler masada" demişti.

Öte yandan Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin büyükelçileri de, birliğin Libya'ya çeşitli yaptırımlar uygulaması seçeneğini tartışıyor.

Altı Avrupa ülkesinden bakanlar da İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya gelip, Libya'dan muhtemel göçmen akışına karşı nasıl politikalar izlenmesi gerektiğini görüştü.

İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, 300 bini bulabilecek sayıda Libyalının Avrupa ülkelerine girmeye çalışabileceği uyarısında bulundu.

Libya'nın doğusundaki kentlerde hükümet karşıtı binlerce kişi sokaklarda özgürlüklerini kutlarken, Albay Muammer Kaddafi ülkenin batısındaki bölgelerde ve başkent Trablus'ta iktidarını korumak için mücadele veriyor.

Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu ise Libya'da isyanın başlangıcından bu yana en az 700 kişinin öldüğünü duyurdu.