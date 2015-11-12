Obama, LGBT dergisine kapak oldu

Amerika'da yayınlanan LGBT dergisi Out son sayısında Barack Obama'yı kapağına taşıdı. Dergi, Obama'dan, 'yılın müttefiki' olarak bahsetti.

Cumhuriyet’in haberine göre, bu sene içinde eşcinsel çiftlerin evlenmesinin tüm eyaletlerde mümkün kılındığı Amerika’da yayınlanan LGBT dergi Out, son sayısının kapağında Barack Obama’ya yer verdi . Dergi yetkilileri, göreve devam etmekte olan bir başkanın ilk kez bu tür bir yayının kapağında yer aldığını söylerken, Obama’yı da "yılın müttefiki" olarak andı.

Out dergisinin hazırladığı ‘LGBT Komünitesinde Yılın En Etkili 100 ismi’ listesinde olan Barack Obama’nın dergide bir röportajı da yayınlanacak.

“Amerikalı olmanın bir parçası da özgürlüğe ses çıkarmak için sorumluluk sahibi olmaktır – yalnızca kendi özgürlüğümüz için değil, herkesin özgürlüğü için” diyen Obama bireysel hikayelerin bir araya gelerek büyük Amerikan hikayesini oluşturduğunu da söyledi.

Röportajında göreve gelmeden önceki ve sonraki dönemde LGBT bireylerin hakları konusundaki çalışmalarından da bahseden Obama, annesinin “Herkes eşittir” öğretilerinden, kızlarının konudaki fikirlerine kadar pek çok şeyin kendisinin LGBT bireyler ve onların haklarıyla ilgili düşüncelerini şekillendirdiğini de söyledi.