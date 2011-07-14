-OBAMA, LAVROV İLE GÖRÜŞTÜ WASHINGTON (A.A) - 14.07.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın Lavrov ile görüşmesinde, Libya'da izlenecek adımlar, İran ve Suriye ile Yemen'de siyasi değişim beklentileri konularını ele aldığı belirtildi. Açıklamada, Obama'nın, görüşmede Rusya'nın, Libya lideri Muammer Kaddafi rejimiyle onu devirmeye çalışan Libyalı muhalifler arasında siyasi çözüm bulunması yönündeki çabalarına verdiği desteği dile getirdiği bildirildi. Obama ve Lavrov'un Oval Ofis'te yapılan görüşmede, İran'ın tartışmalı nükleer programı, Yemen ile Suriye'de siyasi değişim için baskı yapılması ve daha fazla şiddetin önlenmesi için uluslararası toplumun rolü ve İsraillilerle Filistinlileri barış için müzakere masasına döndürmenin yolları konularında fikir alışverişinde bulundukları ifade edildi. Görüşmede ele alınan diğer konuların, ABD'nin merkezi Avrupa'da bulunan füze savunma sistemiyle yeni kurulan Güney Sudan ve Sudan'da barışçıl geçişlerin temin edilmesi olduğu kaydedildi.