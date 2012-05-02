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Dünya

Obama, Ladin'in birinci ölüm yıldönümünde Afganistan'a gitti

ABD Başkanı Barack Obama, el Kaide lideri Usame bin Ladin'in birinci ölüm yıldönümünde sürpriz bir ziyaretle Afganistan'a gitti

02 Mayıs 2012 02:36

ABD Başkanı Barack Obama'yı taşıyan Air Force One uçağı, sıkı güvenlik  önlemleri altında Bagram Hava Üssü'ne indi, buradan helikopterle Devlet  Başkanlığı Sarayı'na giden Obama'nın Afganistan'da yaklaşık 7 saat kalacağı  bildirildi.

 
Obama'nın, ülkede 2014 yılında Amerikan muharip güçlerinin rolünün sona  ermesinden sonra ABD'nin Afganistan'a bağlılığını pekiştirme amacı taşıyan  anlaşmayı imzalamak için Afganistan'a geldiği bildirildi.
 
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Söz konusu anlaşmaya Obama ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai  imza atacak.
 
 
Obama'nın Afganistan'da ayrıca Amerikan halkına hitaben, TSİ 02:30'da bir  konuşma yapacağı kaydedildi.
 
 
ABD Başkanı'nın Afganistan ziyaretinin, El Kaide'nin lideri Usame Bin  Ladin'in öldürülmesinin birinci yıl dönümüne rastlaması dikkati çekti.
 
 

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