Obama, Ladin'in birinci ölüm yıldönümünde Afganistan'a gitti

ABD Başkanı Barack Obama'yı taşıyan Air Force One uçağı, sıkı güvenlik önlemleri altında Bagram Hava Üssü'ne indi, buradan helikopterle Devlet Başkanlığı Sarayı'na giden Obama'nın Afganistan'da yaklaşık 7 saat kalacağı bildirildi.
Obama'nın, ülkede 2014 yılında Amerikan muharip güçlerinin rolünün sona ermesinden sonra ABD'nin Afganistan'a bağlılığını pekiştirme amacı taşıyan anlaşmayı imzalamak için Afganistan'a geldiği bildirildi.
Söz konusu anlaşmaya Obama ile Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai imza atacak.
Obama'nın Afganistan'da ayrıca Amerikan halkına hitaben, TSİ 02:30'da bir konuşma yapacağı kaydedildi.
ABD Başkanı'nın Afganistan ziyaretinin, El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin birinci yıl dönümüne rastlaması dikkati çekti.