Obama Kuzey Kutbu'ndan petrol çıkartılmasını yasakladı

Görevi bırakmaya hazırlanan ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin kuzeyindeki ülke karasularında petrol ve doğalgaz çıkartılmasını süresiz yasakladı.

Obama, Kuzey Kutbu ve Atlantik Okyanusu'ndaki bölgelerin gelecekte kiralanmasını "süresiz olarak" kısıtladı.

Hamle, Obama'nın Ocak'ta görevi bırakmadan önce bölgeyi koruma girişimi olarak görülüyor.

Seçilmiş başkan Donald Trump taraftarlarının, Obama'nın bu kararını geri çevirmesi zor olabilir.

Kanada da Washington ile birlikte, kendi Kuzey Kutup bölgelerinde benzer bir adım attı.

Beyaz Saray kararın "güçlü, sürdürülebilir ve yaşayabilir bir Kuzey Kutup ekonomisi ve ekosistemi" için alındığını açıkladı.

Yasağa gerekçe olarak ayrıca kültürel ihtiyaçlar, vahşi yaşamla ilgili kaygılar ve bölgenin petrol sızıntılarına karşı tehdite açık olması gösterildi.

Kanada kararı beş yılda bir gözden geçireceğini duyururken, Obama'nın koyduğu yasak kalıcı olacak.

Karar başkanlara bu yetkiyi veren 1953 tarihli bir yasaya dayanıyor.

Friends of the Earth kuruluşu "Hiç bir başkan daha önce kıyı bölgelerinin doğalgaz ve petrol araması için kiralanmasının engellenmesi kararını geriye çevirmedi. Donald Trump kararı geri çevirmeye kalkarsa, kendisini mahkemede bulur" dedi.

Ancak Amerikan Petrol Enstitüsü "süresiz yasak" diye bir şey olmadığını ve Trump'ın kararı geri almasını umduklarını söyledi.

Kuzey Kutup bölgesinde diğer seçeneklere göre daha pahalı ve zorlu olduğu için çok az petrol çıkartılıyor.