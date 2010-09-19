-OBAMA KUYUNUN KAPATILMASINDAN MEMNUN WASHINGTON (A.A) - 19.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde, milyonlarca varil petrol akıtarak çevre felaketine yol açan kuyunun başarılı bir şekilde tamamen kapatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz petrol şirketi BP'ye ait kuyunun başarılı bir şekilde kapatılmasının, Amerikan yönetiminin felakete gösterdiği tepkide çok önemli bir aşama olduğunu belirtti. Barack Obama, yönetiminin, Körfez bölgesinin felaketin etkilerinden tamamen kurtulması için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu da ifade etti. ABD'nin felaketle ilgili yetkilendirdiği Sahil Muhafız Amirali Thad Allen, kuyunun "fiilen öldüğünü", artık tehdit teşkil etmediğini söylemişti. 20 Nisandaki bir patlamayla Deepwater Horizon petrol platformu batmış, 11 çalışan yaşamını yitirmişti. O günden sonra Meksika Körfezi'ne 4 milyon varilden fazla ham petrol akmasının ardından BP kuyuyu kapatmak için gayret göstermişti.