T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA KUYUNUN KAPATILMASINDAN MEMNUN WASHINGTON (A.A)

19 Eylül 2010 23:16

-OBAMA KUYUNUN KAPATILMASINDAN MEMNUN WASHINGTON (A.A) - 19.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, Meksika Körfezi'nde, milyonlarca varil petrol akıtarak çevre felaketine yol açan kuyunun başarılı bir şekilde tamamen kapatılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. Obama, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz petrol şirketi BP'ye ait kuyunun başarılı bir şekilde kapatılmasının, Amerikan yönetiminin felakete gösterdiği tepkide çok önemli bir aşama olduğunu belirtti. Barack Obama, yönetiminin, Körfez bölgesinin felaketin etkilerinden tamamen kurtulması için her şeyi yapmaya kararlı olduğunu da ifade etti. ABD'nin felaketle ilgili yetkilendirdiği Sahil Muhafız Amirali Thad Allen, kuyunun "fiilen öldüğünü", artık tehdit teşkil etmediğini söylemişti. 20 Nisandaki bir patlamayla Deepwater Horizon petrol platformu batmış, 11 çalışan yaşamını yitirmişti. O günden sonra Meksika Körfezi'ne 4 milyon varilden fazla ham petrol akmasının ardından BP kuyuyu kapatmak için gayret göstermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24