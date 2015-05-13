Talabani'den 'Obama Kürtler gibi dostumuz yok, dedi' açıklaması

Irak Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ABD ziyareti hakkında bilgi verdi. Rudaw’ın haberine göre, Talabani, görüşmede ABD Başkanı Barack Obama’nın Peşmerge Güçleri’ne büyük önem atfettiğini belirterek, ABD’nin Irak’ta ve bölgede Kürtler gibi başka dostları olmadığını söylediğini ifade etti. ABD siyasetinde kendilerine karşı ciddi bir değişim gördüklerini belirten Talabani, temasların çok olumlu geçtiğini söyledi.

Talabani, ayrıca, “Bu ziyarette Kürdistan Bölgesi Başkanı geniş bir kapı açtı. ABD, Başkan Barzani’ye ve beraberindeki heyete yaptığı karşılamayı bugüne kadar hiçbir federal bölgenin veya kanton gibi başka yönetim biçimlerinin yöneticilerine yapmadı” dedi.

3 Mayıs’ta ABD’ye giden Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Obama ve Yardımcısı Joe Biden’la biraraya gelmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın, Irak Kürdistan Bölgesi’ne ve Kürt halkına güçlü desteklerinin süreceği ifade edilmişti.