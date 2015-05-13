T24 LogoT24 Logo
Dünya

Talabani'den 'Obama Kürtler gibi dostumuz yok, dedi' açıklaması

Talabani: ABD, Başkan Barzani’ye ve beraberindeki heyete yaptığı karşılamayı bugüne kadar hiçbir federal bölgenin veya kanton gibi başka yönetim biçimlerinin yöneticilerine yapmadı

13 Mayıs 2015 15:59

Irak Kürdistan Bölgesi Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası ABD ziyareti hakkında bilgi verdi. Rudaw’ın haberine göre, Talabani, görüşmede ABD Başkanı Barack Obama’nın Peşmerge Güçleri’ne büyük önem atfettiğini belirterek, ABD’nin Irak’ta ve bölgede Kürtler gibi başka dostları olmadığını söylediğini ifade etti. ABD siyasetinde kendilerine karşı ciddi bir değişim gördüklerini belirten Talabani, temasların çok olumlu geçtiğini söyledi. 

Talabani, ayrıca, “Bu ziyarette Kürdistan Bölgesi Başkanı geniş bir kapı açtı. ABD, Başkan Barzani’ye ve beraberindeki heyete yaptığı karşılamayı bugüne kadar hiçbir federal bölgenin veya kanton gibi başka yönetim biçimlerinin yöneticilerine yapmadı” dedi.

3 Mayıs’ta ABD’ye giden Irak Kürdistan Bölgesi Başkanı Mesud Barzani, ABD Başkanı Obama ve Yardımcısı Joe Biden’la biraraya gelmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Obama’nın, Irak Kürdistan Bölgesi’ne ve Kürt halkına güçlü desteklerinin süreceği ifade edilmişti.

ETİKETLER

obamatalabanibarzaniaçıklamatemasdostyokırak bölgesel kürt yönetimikürtler

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24