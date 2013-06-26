Obama küresel ısınmaya savaş açtı

Başlıca seçim vaadlerinden biri iklim değişkliğiyle mücadele olan ve son 5 yılda ekonomik kriz yüzünden bu konuyu gündeme taşıyamayan ABD Başkanı Obama, geri adım atmayacağını gösterdi.

İlk hedef, ABD'deki elektrik santrallerinin ürettiği emisyonu azaltmak olacak. ABD'deki karbon kirliliğinin yüzde 40'ına bu santrallerin neden olduğunu vurgulayan Obama, yeni bir düzenleme hazırlanması için emir verdi.

Dünyada en fazla emisyona sahip ülkenin Abd olduğunu hatırlatan Obama, tüm dünyanın gözünün üzerlerinde olduğunu söyledi.

İstanbul'dayken bu konuda Türk gençlerin de kendisine sorular sorduğunu anımsatan Obama, “Buradaki soru, çok geç olmadan bizim hareket geçme cesaretini gösterip göstermeyeceğimiz. Bizim nasıl cevap verdiğimiz ise dünyada derin etki yaratacak. Bir başkan ve bir baba olarak söylüyorum, harekete geçmeliyiz” dedi.

Obama, çözüm olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarını gösterdi. 2020 yılına kadar 6 bin evin enerji ihtiyacını güneş ve rüzgar enerjisiyle karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kanada ve ABD arasında kurulması planlanan 2350 kilometrelik Keystone Boru Hattı da Obama'nın gündemindeydi. Obama, karbon salınımını artırması durumunda bu projeden vazgeçebileceklerini söyledi.

Obama'nın açıklamaları çevrecileri memnun ederken, Cumhuriyetçiler ekonomik kaygıları gerekçe göstererek plana destek vermeyecek. Obama'nın bu noktada Senato'yu saf dışı bırakıp, kendi yetkisini kullanarak bazı adımlar atabileceği belirtiliyor.