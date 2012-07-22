Obama kurbanların aileleriyle görüşecek

Obama, ABD'nin Denver kentinde Batman filminin ilk gösterimi sırasında düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren 12 kişinin ailelerini ziyaret edecek.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın kurbanların ailelerini ziyaret etmek amacıyla bugün Aurora'ya gitmesinin beklendiği belirtildi.

Aurora'da iki saat kadar kalacak Obama'nın yerel yetkililerle de biraraya geleceği belirtildi.

Geçtiğimiz cuma günü, ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver kentinin bir banliyösünde, yüzünde gaz maskesi bulunan bir kişinin sinema salonuna ne olduğu bilinmeyen bir gaz püskürttükten sonra seyircilerin üstüne ateş açması sonucu 12 kişi ölmüş, 59 kişi yaralanmıştı. Saldırganın kimliği daha sonra 24 yaşındaki James Holmes olarak açıklanmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise dün yaptığı açıklamada saldırıda 3 askerin yaralandığını, bir askerin de kayıp olduğunu kaydetmişti.