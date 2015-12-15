Obama: Küba'yı ziyaret edebilirim ama..

Küba'da insan hakları ve özgürlükler konusunda ilerleme kaydedilmediğini iddia eden ABD Başkanı Barack Obama, bekledikleri değişimlerin gerçekleştirilmesi halinde başkanlığı sona ermeden bu ülkeyi ziyaret edebileceğini söyledi.

Yahoo! News'e konuşan Barack Obama, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesine rağmen, Küba'da halkın özgürlükler ve insan hakları konusunda kazanımlar elde ettiğini görmedikten sonra ziyaretin gerçekleşmeyeceğini Havana yönetimine ilettiğini ifade ederek, "Küba'ya gitmeye ilgi duyuyorum ama koşullar uygun olmalı" dedi. Obama, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Küba hükümetine, sıradan Kübalıların özgürlüğü ve imkanları konusunda ilerleme kaydedildiğini gördüğümüzü güvenle söyleyebildikten sonra, bu ilerlemeyi vurgulamak için ziyaret gerçekleştirebileceğimi kendilerine söyledim. Eğer ziyarete gideceksem anlaşmanın bir parçası herkesle konuşabilmem şartı olmalı. Devlet Başkanı (Raul) Castro ile görüşmelerimde Küba'da ifade özgürlüğünün kapsamını genişletmek için çabalayanlara ulaşabilmeyi sürdürmemiz gerektiğini doğrudan ifade ettim."

Guantanamo'daki tutukeviyle ilgili çalışmalar devam ediyor

Barack Obama ayrıca Küba'daki Guantanamo tutukevini kapatmak istediğini yineledi. Kapanması halinde bile tutukevinin kısa süre içinde Havana yönetimine bırakılmasının zor olduğunu vurgulayan Başkan Obama, söz konusu kararın büyük ihtimalle ABD'nin yeni başkanı tarafından verileceğini dile getirdi.

Küba'nın Guantanamo Körfezi'ndeki Amerikan donanma üssünde yer alan tutukevi, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ertesinde ABD'nin Afganistan'ı işgalinin ardından kurulmuştu. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush tarafından ilan edilen "terörle küresel savaş" kapsamında yakalanan ilk terör zanlıları 11 Ocak 2002'de buraya getirilmişti.

Barack Obama, 2008'deki başkanlık seçimi kapsamında, seçilmesi halinde Guantanamo tutukevini kapatacağını ifade etmişti. Obama, cezaevinin kapatılması sürecini hızlandırması için bugüne kadar üç özel temsilci atamıştı. Yönetim, uzun süredir Guantanamo tutukevinin kapatılmasını istese de Kongre'nin her iki kanadını kontrol eden Cumhuriyetçi Parti üyeleri buna karşı çıkıyor. Tartışmalı tutukevinde şu anda 100'den fazla kişi bulunuyor.