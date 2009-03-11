Obama, Küba'ya uygulanan sınırlamaları hafifletecek

ABD Senatosu, 2004 yılında Bush yönetimi tarafından Küba'ya uygulanan bazı sınırlamaları kaldırma kararı aldı. Obama, ABD'nin Küba siyasetinin değişeceği sinyallerini vermişti.



Karara göre, artık ABD'de yaşayan Küba asıllıların Küba'yı ziyaret etmesi ve bu ülkedeki yakınlarına para göndermeleri mümkün olacak. Yeni karar uyarınca Küba'ya gıda ve ilaç satılması konusundaki engeller de hafifletiliyor.



Onaylanan tasarının en kısa süre içinde, yeni ABD Başkanı Barack Obama tarafından imzalanması bekleniyor. Tasarıyı desteklediğini söyleyen Obama, Kübalı liderlerle diyaloğa açık olacağı mesajını da verdi.



2004 yılında George Bush yönetiminin aldığı karar sonucunda, Amerika'daki Küba asıllılar, Küba'yı üç yıl içinde ancak iki hafta süresince ziyaret edebiliyor ve ziyaretlerini yakın akrabalarıyla sınırlı tutmak zorunda kalıyorlardı.



Yeni yasal düzenlemeye başta karşı çıkan, Küba asıllı iki Amerikalı Senatör, Barack Obama yönetiminden, Küba'ya ambargonun tamamen kaldırılmayacağı yolunda güvence aldıktan sonra, karara destek verdi.



ABD Küba'ya 47 yıldır ticari ambargo uyguluyor.



Obama da önceki ABD başkanları gibi, Küba'ya yaptırımların kaldırılmasının ancak, komünist yönetimin çok partili seçime gitmeyi kabul etmesiyle mümkün olacağını söylüyor. (BBC Türkçe)