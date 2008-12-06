Obama: Krizde en kötüsü daha gelmedi

ABD'de tarım dışı istihdamın geçen ay, son 34 yılın en büyük düşüşünü gösterdiğinin açıklanmasından sonra bir uyarı yayımlayan müstakbel başkan Barack Obama, "ekonomik krizde henüz en kötüsünün gelmediğini" söyledi.



Başkan George W. Bush'un, bazı olumlu, cesaret verici işaretlerin başladığını açıklamasına karşın Obama, daha kötümser bir açıklama yaptı.



Obama, "Yılların birikimiyle gelen krizin basit bir çözümü yok. Anlaşılan iyileşme başlamadan önce de daha kötüye gidecek" dedi.



Obama, işsiz kalanların yeniden işlerine dönmelerini sağlayabilmek ve ekonomiyi harekete geçirebilmek için acil tedbirlere ihtiyaç olduğunu kaydetti