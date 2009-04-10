Obama, Kral'a eğildi mi?

Obama Suudi Kralı önünde eğildi mi? - VİDEO

Beyaz Saray yalanlıyor

Protokolde yeri yok

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen G-20 zirvesi'nde, ABD Başkanı Barack Obama'nın Suudi Arabistan Kralı Abdullah'la tokalaşırken fazlaca eğilmesi özellikle Amerikan muhafazakâr kesiminden büyük eleştiri aldı.Obama'nın, aynı zirvede İngiliz Kraliçesi ve Suudi Kralı ile el sıkışırken çekilmiş görüntülerini YouTube'da yayınlayan muhafazakâr çevreler, "Obama en yakın müttefikimiz olan İngiltere'nin kraliçesi önünde sadece başını eğerken, ABD'deki radikal camilere ailesi tarafından para yardımları yapılan ve ülkesinde kadınların otomobil kullanmasına bile izin vermeyen Suudi Kralı'nın önünde eğildi" yorumları yaptı.Beyaz Saray ise olaydan 1 hafta sonra yaptığı açıklamada, kendisine "selamün aleyküm" diyen Kral'a "aleyküm selam" diye karşılık veren Obama'nın, Kral karşısında eğilmediğini, ancak boy farkı nedeniyle böyle bir görüntü ortaya çıktığını söyledi.Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, "Başkan, Kral'ın önünde eğilmedi. Daha uzun boylu olan Başkan, Kral'ın elini iki eliyle sıkıca kavradığında böyle bir görüntü oluştu" ifadesi kullanıldı. Görüşme sırasında ellerini aşağıda tutan Kral'ın, bu şekilde Obama'nın eğilmesini sağladığı da ortaya atılan iddialar arasında.The Weekly Standard, Amerikan protokolünde eğilmenin yeri olmadığını ancak eski başkanlardan Bill Clinton'ın Japon İmparatorun önünde 'yarı eğilmesi' gibi bir durumun mümkün olabileceğini yazdı.