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Dünya

Obama: Kopenhag hayalkırıklığı oldu

ABD Başkanı Obama, "Kopenhag'daki iklim konferansının hayalkırıklığı olduğunu düşüneneler haklı" dedi.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - ABD Başkanı Obama, "Kopenhag'daki iklim konferansının hayalkırıklığı olduğunu düşüneneler haklı" dedi.

ABD Başkanı Barack Obama'dan Kopenhag'daki iklim konferansıyla ilgili itiraf geldi. Obama, "Zirvenin hayalkırıklığı olduğunu düşüneneler haklı" dedi.

ABD Başkanı, 7-18 Aralık tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen iklim konferansının büyük başarısızlığı üzerinde uzmanların hayal kırıklığının haklı olduğunu söyledi.

Obama,"ABD olarak durduğumuz yeri koruduk, ancak genel hayalkırıklığı doğrudur" ifadesini kullandı.

193 ülkeden temsilcilerin yanısıra son iki gününde 110'dan fazla ülke liderinin katıldığı konferansın sonunda bir anlaşma üzerinde uzlaşılmış, ancak anlaşma için yasal bağlayıcılık şartı getirilmemişti. Anlaşma dünyayı kirleten belli başlı ülkelere sera gazlarının salınımı konusunda daha fazla bir kısıtlama da getirmemişti.

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