Obama konuştu, 'kızgın çevirmen' Luther tercüme etti

ABD Başkanı’nın tüm medyanın önünde sahneye çıkıp kendisi ile alay etmesi olarak bilinen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Akşam Yemeği, medya, siyaset, sanat, eğlence ve iş dünyasından yüzlerce ünlüyü buluşturdu. Başkan Barack Obama esprileriyle geceye damga vurdu. Gecenin en ilgi çekici anı ‘Çevirmen Luther’in salona gelmesinin ardından yaşandı. Başkan Obama Luther’i ‘Benim kızgın çevirmenim’ şeklinde tanıttı.

Başkanlığı döneminde yaşlandığını ve saçlarının beyazladığını ima eden Obama, “Çok yaşlı görünüyorum. John Boehner, (Temsilciler Meclisi Başkanı) Benyamin Netanyahu’yu cenaze törenimde konuşması için daha şimdiden davet etti.” dedi. Obama, bu sözleriyle Beyaz Saray’ın bilgisi olmadan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu, ABD Kongresi’nde konuşma yapmaya davet ederek iki ülke ilişkilerini geren Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner’e göndermede bulundu.

Eşi Michelle’in ise harika göründüğünü kaydeden Obama, “Ona sırrını sordum. ‘Taze meyve ve sebze’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Obama, Demokratların 2016 Başkanlık yarışındaki en güçlü odayı olarak gösterilen Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ı unutmadı. Clinton’ın New York’tan lowa eyaletine VAN tipi bir araç ile 15 saat süren bir kara yolculuğu yapmasına takılan Obama, “Bir arkadaşım var. Sadece birkaç hafta önce milyon dolarlar kazanıyordu. Ama şimdi Iowa’da bir VAN’da yaşıyor.” dedi.

Obama, Koch Kardeşler (Koch Brothers) üzerinden ABD’deki seçim kampanyası sistemini eleştirmeyi de ihmal etmedi. Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığı ile bilinen Koch Kardeşler’in bu yıl başkan adayına yaklaşık bir milyar dolar destek olacağını duyurmasına atıfta bulunan Obama, “Bu heyecan verici. Marco Rubio, Rand Paul, Ted Cruz, Jeb Bush, Scott Walker (Cumhuriyetçi Parti Başkan Adayları). Sonunda kırmızı gülü kim alacak? Bu adaylar için adeta küçük düşürücü. Koch Kardeşler bu adaylardan birini insanlara sevdirmek için milyar dolar harcamaları gerektiğini düşünüyor” dedi. Kendisinin de başkanlık kampanyasında yüksek miktarda bağış topladığını dile getiren Obama, espirili bir şekilde “Ama benim ikinci adım Hüseyin.” dedi.

Kızgın çevirmen Luther

Gecenin en ilgi çekici anı ‘Çevirmen Luther’in salona gelmesinin ardından yaşandı. Başkan Obama Luther’i ‘Benim kızgın çevirmenim’ şeklinde tanıttı.

Luther, Başkan Obama’nın konuşmasının ardından o sözleriyle ‘aslında ne demek istediğini’ kızgın ve alaycı şekilde anlatmaya başladı. Luther, Başkan Obama’nın “Hızla değişen dünyamızda Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği gibi gelenekler önemlidir” sözünü, “Gerçekten. Bu yemek de neyin nesi böyle? Niye buraya gelmem gerekiyor?” şeklinde çevirmesi salondaki izleyicileri kahkahaya boğdu.

İklim değişikliği üzerine kızgın bir şekilde kullandığı sert sözler üzerine Başkan Obama’nın sözünü kesen Luther, “Tüm saygımla efendim. Sizin kızgın bir çevirmene ihtiyacınız yok. Bir rehberliğe ihtiyacınız var. Ben buradan gidiyorum” diye konuştu.

Luther daha sonra Michelle Obama’nın kulağına eğilerek, “O çıldırmış” dedi.

Obama, konuşmasının son bölümünde gazetecilik mesleğinin önemine değindi. Araştırmacı gazeteciliğin yolsuzluk ve adaletsizlikleri ortaya çıkarması yönüyle önemli olduğuna kaydeden Obama, “Bu Amerika’nın gidişatı, değerleri ve idealleri; seçilmiş ofiste yapabileceğimiz her şeyden daha önemli” dedi.

Obama konuşmasına gazetecilere kadeh kaldırarak ve ‘Amerika’nın özgürlüğü için yapmış oldukları fedakarlıklar’ dolayısıyla teşekkür ederek son verdi.