Obama kongreden borçlanma tavanının artırılmasını istedi

T24- Başkan Barack Obama, federal hükümetin borçlanma tavanını arttırma yönünde Kongre’nin zamanında uzlaşmaya varmaması durumunda bunun Amerika’ya tahmin edilemez boyutlarda zarar vereceği uyarısında bulundu.

Beyaz Saray’dan yaptığı televizyon konuşmasında Obama, Amerikan hükümetinin ödemelerini yapamamasının sonuçlarının ağır olacağını söyledi, bu durumun Kongre’de hem Cumhuriyetçi hem de iktidardaki Demokrat Parti’nin sorumluluğu olacağını belirtti. Obama iki partiden de bu sorunu çözmesini istedi.



ABD'nin borç planlamasında yeni yapılanmalar





Uzlaşmaya açık olduğunun sinyallerini veren Obama, bunun hem Cumhuriyetçi muhalefetin istediği gibi belli sosyal programlardan yapılacak kesintilerle, hem de hükümetinin istediği gibi vergi reformlarıyla yapılabileceğini söyledi.

14 trilyon 300 milyar dolarlık borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda 2 Ağustos’a kadar somut bir karar alınmaması durumunda Amerikan hükümeti ödemelerini yapamayacak duruma düşecek. Partiler geçici çözüm planları sunarken, Kongre’de bu konuda bir uzlaşma hala sağlanamadı.

Başkan Obama, Senato Demokrat Parti grup lideri Harry Reid’in 2 trilyon 700 milyar dolarlık kesinti planına destek verdi. Demokratların planı borçlanma tavanının gelecek yılki Başkanlık seçimlerinin ertesine kadar yükseltilmesini öngörüyor.

Buna karşılık Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Partili başkanı John Boehner, borçlanma limitini bu yıl 1 trilyon dolar, gelecek yıl da daha fazla arttırmayı öneren bir başka plan sundu. Ancak Cumhuriyetçilerin planı Demokrat Parti’nin destek verdiği sosyal güvenlik ve yardım programlarında kesinti öngörüyor. Cumhuriyetçilerin planına göre, gelecek yılki Kongre ve başkanlık seçimi öncesinde borçlanma tavanının yükseltilmesi için Kongre'de yeniden oylama yapılması gerekiyor.

Öte yandan John Boehner da, Başkan Obama’ya yanıt olarak yaptığı konuşmada, federal hükümetin borçlarını ödeyemez duruma gelmemesi gerektiği konusunda aynı görüşte olduğunu açıkladı. Ancak Boehner, harcama kesintisi planında vergilerin arttırılmaması konusunda ısrar etti. Boehner konuşmasında uzlaşmaya yönelik bir işaret vermedi.

2 Ağustos tarihine az bir zaman kala, dünya borsaları, özellikle de Salı sabahı yeni açılmaya başlayan Asya borsaları Obama’nın konuşmasını kaygıyla izledi.



