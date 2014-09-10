Obama Kongre liderlerini bilgilendirdi



Beyaz Saray'daki görüşmeye ABD Temsilciler Meclisi Sözcüsü John Boehner, Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Nancy Pelosi, Senato Çoğunluk Lideri Harry Reid ve Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell katıldı.

Obama liderlere Kongre'nin atacağı, "ABD'nin İslam Devleti örgütüne karşı birlik içinde olduğunu gösteren, toplam çabaları destekleyen her türden adımı memnuniyetle karşılayacağını" ifade etti ve "ABD Başkanı ile Kongre'nin IŞİD gibi bir ulusal güvenlik tehdidi karşısında birlikte çalışması gerektiğini" vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Obama'nın askeri planları konusunda gereken yetkilere sahip olduğu vurgulandı. Bu açıklama Obama'nın bu planları hayata geçirmek için Kongre'den yetki istemeyeceği şeklinde yorumlanıyor.

ABD Başkanı Barack Obama'nın İslam Devleti örgütüne yönelik stratejisini açıklayacağı "Ulusa Sesleniş" konuşmasını perşembe günü TSİ 04.00'te yapması bekleniyor.

Obama'nın Irak'ta İslam Devleti mevzilerine yönelik saldırılarını Suriye'ye genişletmek istediği belirtiliyor. ABD Başkanı Obama, Irak ve Suriye'de bir kara operasyonu yapılmayacağını daha önceki konuşmalarında defalarca dile getirmişti.

Amerikan CNN televizyonunun anketine göre, Amerikan vatandaşlarının dörtte üçü İslam Devleti'ne yönelik askeri operasyonları destekliyor. Her 10 Amerikalı'dan 7'si İslam Devleti örgütünün ABD'ye doğrudan terör saldırılarında bulunabileceğinden endişe duyuyor.