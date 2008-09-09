Obama kendisini 'Müslüman' yaptı!

Müslüman olduğuyla ilgili iddialar ortaya atılan Obama, ABC'ye verdiği röportajda, adeta bunu doğrularmış gibi bir dil sürçmesi yaşadı.



ABD'de Demokrat Parti'nin başkan adayı Barack Obama, yaşadığı dil sürçmesiyle ülke basınında yer buldu. ABC televizyonunda yayımlanan bir programa konuk olan Obama, rakiplerinin kendisinin Müslüman olduğu iddialarıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Cumhuriyetçi aday John McCain ve ekibinin kendisine saldırdığını belirtti.



Obama'nın, "McCain'in Müslüman inancımla ilgili fazla konuşmadığında haklısın" ifadesinin üzerine söze karışan programın sunucusu, "Hıristiyan inancı" dedi. Yaptığı gafın farkına varan Obama, "Hıristiyan inancım. Asla benim Müslüman olduğumu öne sürmedi. Ancak bu yönde çabalar oldu" dedi. Öte yandan askeri tecrübesizliği nedeniyle eleştirilen Obama, bir dönem asker olmak istediğini söyledi. Obama, "Doğduğumda herhangi bir savaş yoktu. İstedim ancak asker olmak için çok da uğraşamadım" dedi.



