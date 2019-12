Obama kaybetti

T24 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachusetts eyaletinde boşalan Senato sandalyesi için yapılan seçimi Cumhuriyetçi Parti adayı Scott Brown kazanırken, kaptırılan sandalye sonrası Obama'nın sona yaklaştığı sağlık reformundaki değişikliğin tehlikeye girdiği yorumları yapılıyor. Görevinin 1. yılının dolmasına az bir süresi kalan Başkan Obama'ya karşı halk desteğinin azaldığı, bu desteğin azalmasındaki en büyük nedenlerden biri olarak, seçim öncesi verilen sözlerin büyük çoğunluğunun tutulmaması gösteriliyor. Bu seçimle yakından ilgilenen İsrail cephesindeyse karar, Netanyahu hükümeti için de zafer sayılıyor.



Sonuç, Demokrat Parti adayı Martha Coakley'nin kampanyasına destek veren Başkan Barack Obama için bu önemli bir darbe olarak görülüyor.



Obama, söz konusu sandalyenin Cumhuriyetçilere geçmesi ile aralarında sağlık reformunun bulunduğu önemli düzenlemeleri Senato'dan geçirmekte zorlanabilir.



100 üyeli Senato'daki Cumhuriyetçi muhalifleri bu şekilde tartışmalı konularda oylamaya geçilmesini de engelleyebilir.



Brown zafer konuşmasında Başkan Obama'nın önerilerini eleştirdi ve bunları gerçekleştirmenin vergilerin artırılması, istihdamın azalması ve borcun büyümesi demek olacağını söyledi.



Massachusetts'teki ara seçim, bu eyaletin senatodaki sandalyelerinden birinin Demokrat Edward Kennedy'nin geçen yaz ölümüyle boşalması nedeniyle yapıldı.



Edward Kennedy 40 yıldan uzun süre Massachusetts senatörlüğü yapmıştı.



Demokratlar, 1972'den bu yana eyaletin senatodaki iki sandalyesinin de sahibiydi.



'Demokratların kampanyası sönüktü'



BBC'nin Boston muhabiri Paul Adams, normalde Demokratların bu seçimi rahatlıkla kazanması gerektiğini ancak adayları Martha Coakley'nin son derece sönük bir kampanya yürüttüğünü söylüyor.



Başkan Barack Obama, Coakley'nin kampanyasına destek vermek için Boston'a gitmişti.



Obama'nın gezisi, Beyaz Saray'da seçime yönelik kaygıların arttığı şeklinde yorumlanmıştı.



Massachusetts'daki ara seçim, Obama'nın Beyaz Saray'da geçirdiği bir yıla yönelik bir referandum olarak da görülebilir.



Uzmanlar ise kamuoyu araştırmalarının, Amerikalıların yaklaşık yarısının, Obama'nın kampanyasındaki temel vaatlerini yerine getirmediği görüşünde olduğuna dikkat çekiyor.



Obama'nın sorunu işsizlik



Görevinin ilk yılını tamamlayan ABD Başkanı Barack Obama, geçen yıl iç politikada ağırlıklı olarak ekonomi ve sağlık sorunlarına eğildi. Seçim kampanyasında başı çeken sağlık reformunda sona yaklaşan Obama, ekonomiyi canlandırmak için 787 milyar dolarlık dev teşvik paketini imzaladı, ama onun başkanlığı döneminde işsizlik oranları yüzde 7.7'den yüzde 10'a çıktı, bir yılda 139 banka iflas etti.



Geçen yıl 20 Ocakta yemin ederek ABD'nin 44. başkanı olan Obama, seçim döneminde iç politikaya yönelik verdiği sözleri tutmak için girişimlere başladı.



Öncelikle dünyadaki kriz nedeniyle kötü durumdaki ekonomiyi toparlamaya çalışan Obama, bu alanında ilk adımını biraz gecikmeli olarak 17 Şubatta attı. Ekonomiyi canlandırması öngörülen ve ağırlıklı olarak kimi vergi indirimleriyle büyük altyapı projelerine harcanması planlanan 787 milyar dolarlık dev teşvik paketini imzalayan Obama, 30 Martta da General Motors (GM) ve Chrysler'ın yeniden yapılanma planlarını reddetti. Ancak Obama, 30 Nisanda Chrysler'in iflas koruma başvurusunda bulunma kararını desteklediğini bildirdi.



Bunun yanında 25 Eylül'de G20 zirvesine katılan Obama, dünyanın en büyük ekonomiye sahip 20 ülkenin liderleri olarak, "küresel ekonomiyi uçurumun kenarından döndüren" ve milyonlarca istihdam yaratan adımlar attıklarını söyledi.



Obama, bankalara yönelik desteklerin ardından, birinci yılını tamamlamaya yaklaştığı 15 Ocak'ta ise finansal krizin zirve yaptığı dönemde finansal şirketlerin batmasını önlemek için kullanılan kamu kaynaklarını geri almak için bu şirketlere vergi koymak istediklerini söyledi.



Sağlık reformunda sona yaklaşılıyor



Obama, seçim kampanyasının ana temalarından birini oluşturan sağlık reformunu ise başarmak üzere. Göreve geldiğinden bu yana en önemli konuşmalarından birini 9 Eylül'de Kongre'de yapan Obama, Kongre'den sağlık reformu konusunda "didişmeyi ve münakaşa etmeyi" bir kenara bırakarak, reform için birlikte çalışmayı istedi.



Sağlık reformu planı Kongre'nin her iki kanadında onaylandı, ancak planın hayata geçmesi için süreç henüz tamamlanmış değil. Tasarının, Temsilciler Meclisi ve Senato versiyonlarının tek bir tasarı olarak birleştirilmesi ve bu birleştirilmiş haliyle tekrar her iki kanat tarafından onaylanması gerekiyor. Bunlar olduğu takdirde, tasarının yürürlüğe girmesi Obama'nın imzasına kalacak.



Ancak bugün (20 Ocak 2010), Massachusetts eyaletinde geçen yıl hayatını kaybeden Edward Kennedy'nin Senato'da boşalan sandalyesini Cumhuriyetçi adayın kazanmasının, sağlık reformu tasarısının geleceğini tehlikeye sokabileceği yorumları yapılıyor.



Demokratlar, Massachusetts seçimini kaybederek, Senatoda sağlık reformu gibi önemli yasaların muhalefetteki Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesini önleyecek 60 sandalyelik üstünlüğü kaçırmış oldu.



Barış ödüllü ABD Başkanı



Nobel Barış Ödülünü kazandığı 9 Ekim'de belli olan Obama'nın bu ödülü gerçekten hak edip etmediği, dünya kamuoyunu bir süre meşgul etti, ancak Obama 10 Aralık'ta, Norveç'in Oslo kentinde düzenlenen törenle ödülüne kavuştu.



Obama, görevinin bir yılını tamamlamaya yaklaştığı 13 Ocak'ta Amerikan halkı arasındaki ayrılığı kabul ederek, halkı birleştirmede başarılı olamadığını söyledi.



ABD Başkanı Obama, her yıl Amerikan başkanlarının Kongrenin her iki kanadına hitaben yaptığı "Birliğin Durumu" konuşmasını ise ilk kez 27 Ocak'ta yapacak.



Uzmanların yorumu



Obama'nın ilk yıl performansını genel olarak olumlu bulan uzmanlar, başkanın bu yıl "daha az heyecan uyandıran hareketlere ve daha çok elle tutulur sonuçlara odaklanacağı" tahmininde bulunuyor.



İran'ın nükleer silah kapasitesine sahip olma yolundaki ilerleyişinin Başkan'ı zor seçimlerle karşı karşıya bıraktığını belirten uzmanlar, "Önümüzdeki 12 ayda İran, Obama için büyük bir baş ağrısı olacak" öngörüsünde bulundu.



Lidnsay, Obama'nın Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının dış politika hedeflerini hayata geçirmesini daha da zorlaştırdığını, çünkü insanların Başkan'ın bu ödülü almak için ne yaptığını sorguladığını savundu.



Obama'nın kaybı Netanyahu için de önemli bir zafer niteliği taşıyor



Obama'nın Massachusetts eyaletinde boşalan Senato sandalyesin Cumhuriyetçilere kaptırması İsrail cephesi içinde önemli bir galibiyet sayılıyor. Zira, Obama'nın bu kaybı ile Senato'da nispeten sağlanan denge sayesinde İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yerleşimler ve Filistinliler ile barış görüşmeleri için Demokratçı Obama yönetiminin baskısının azalması anlamına geliyor.



ABD'de üst üste 2 dönem başkanlık yapan Cumhuriyetçi Goerge W. Bush dönemindeki kayıtsız İsrail bağlılığı sonrası Demokrat Obama yönetimi, bu kayıtsız duruşu değiştirmiş, yerleşim yerlenini inşası ve Filistin'le barış sürecindeik tutumu nedeniyle Netanyahu hükümetini zor durumda bırakmaktaydı.



Özellik Cumhuriyetçilerle çok yakın ilişkiler içerisinde bulunan Netanyahu, bu seçim öncesine kadar Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yeni yerleşimlerin inşasını durdurmak veya varolanları boşaltmak zorunda kalmıştı.